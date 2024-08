Řidič mi nevěřil, že přejel paní, líčila svědkyně smrt ženy pod koly tramvaje

Neštěstí se stalo loni 14. září odpoledne poté, co šestaosmdesátiletá žena vystupovala z předních dveří druhého vozu soupravy. Šlo o starší typ tramvají T3, které nejsou bezbariérové.

„Paní chtěla vystoupit prostředními dveřmi, ale ty se neotevřely. Šla proto rychle k prvním dveřím. Když jsme zpozorněli, byla asi na druhém schodu. Ozvalo se výstražné znamení,“ líčila jedna ze svědkyň, která cestovala s malou dcerou.

„Paní vystoupila, dveře se zavřely. Bohužel jí asi chytily. Vůz se rozjel. Mačkali jsme tlačítka signalizace, ale tramvaj jela dál,“ doplnila.

Žena pokračovala ve vystupování, i když už zněla a svítila signalizace, vzpomínali také ostatní svědci. Shodli se i v tom, že ji nějakým způsobem musely zachytit dveře. „Slyšel jsem, jak se dveře třepaly, jako kdyby se sekly,“ popsal mladý muž.

Zavazadlo ve dveřích

Podle některých svědků už na předchozí zastávce u soudu přivřely dveře seniorce zavazadlo do dveří. Zmiňovali i pocitově rychlé zastavování a rozjíždění během jízdy přes centrum. Obhajoba však upozornila, že vše bylo v rámci předpisů.

Svědky překvapilo, že souprava pokračovala v jízdě až na další zastávku Wolkerova. „Celou dobu jsem si říkala, že není možné, aby to řidič nevěděl,“ vypověděla svědkyně.

„Vystoupila jsem, běžela jsem dopředu, klepala jsem mu na okno. Podle mne chtěl jet dál. Ptal se mne, co se děje. Řekla jsem mu, že přejel paní. Nevěřil mi,“ krčila rameny žena. „Vyzvala jsem ho, aby volal dispečink. Dispečerce řekl, že prý přejel nějakou paní, ale neví o tom,“ vypověděla.

Lidé z tramvaje nicméně neviděli, co přesně se u nástupiště stalo. Vše naopak mohli sledovat řidiči vozidel čekající za tramvají.

„Byl jsem první auto v řadě. Už jsem se chtěl rozjet, zastávka byla prázdná, jen najednou se objevila paní. Špatně došlápla na hranu nástupiště a to jí katapultovalo pod zkosenou část tramvaje. Spadla tam celým tělem. Potom se tramvaj rozjela,“ popsal řidič.

Neměla šanci, nebylo jí pomoci

Tramvaj seniorku táhla podél celého vyvýšeného nástupiště. Až ve křižovatce za zastávkou se tělo dostalo mimo kola. Podle přítomných jí už nebylo pomoci.

„Paní spadla dolů, pořád měla ruku na obrubníku a snažila se zvednout. Ale nestihl by to ani mladší člověk. Tramvaj plynule odjížděla pryč,“ uvedl šofér z druhého auta v řadě.

Řidič tramvaje David Romsy podle svých slov ženu neviděl. „Nevím, jak si to vysvětlit. Pořád jsem pozoroval zrcátko, až do zavření dveří. Jsou to zlomky vteřiny. Nezaznamenal jsem, že by se něco mihlo,“ řekl.

„Když se dveře dovřou, rozsvítí se kontrolka Dveře zavřeny. Pak se podívám doleva, zda někdo nepředjíždí, před sebe, doprava, ale to už byla paní pod vozem a neviděl jsem ji. Mezi vozy vidět není,“ sdělil. Upozornil také na složitou dopravní situaci v místě nehody.

Řidič tramvaje nemá možnost otevřít jen některé dveře. Jestliže ty prostřední zůstaly zavřené, musela podle Romsyho žena nedostatečně zmáčknout tlačítko. „Je to starší typ vozu,“ podotkl.

K objasnění má pomoci vyšetřovací pokus

Obžalobu z usmrcení z nedbalosti podal státní zástupce Jaroslav Rašendorfer. Řidiči tramvaje hrozí až šestileté vězení.

„Řidič v okamžiku, kdy paní vystupovala, těsně před rozjetím tramvaje nezkontroloval její bok. Pan obžalovaný určitě kontroloval okolí tramvaje, možná jinou stranu, ale prostě v rozhodný okamžik důležitý pro dopravní nehodu nezkontroloval bok tramvaje,“ uvedl státní zástupce.

„Paní poškozenou podle mého názoru vidět mohl. Kdyby se nerozjel, k dopravní nehodě by nedošlo. Mohl tomu zabránit,“ dodal.

Soud bude pokračovat 10. září. Obhajoba chce vyslechnout znalce, který má jiný názor na dopravní situaci než státním zástupcem předvolaný odborník. Následovat by měl podle soudce vyšetřovací pokus, jenž má objasnit, co mohl řidič ve zpětném zrcátku tramvaje vidět.

Dopravní podnik města Olomouce se ihned po nehodě za svého zaměstnance postavil. „Tragická nehoda nás velmi mrzí, ale nezjistili jsme žádné pochybení řidiče vůči nastaveným bezpečnostním pravidlům a postupům. Proto má v probíhajícím řízení naši plnou podporu,“ sdělila tehdy mluvčí Anna Sýkorová.

Dopravce také nechal zkontrolovat systém blokování rozjezdu. U tramvají typu T3 R. P pracuje systém na principu rozpoznání přítomnosti překážky mezi křídly dveří.

„Při sevření překážky je blokován rozjezd a jízda tramvaje a kontrolka dveří na přístrojové desce indikuje řidiči otevřené dveře,“ popsala Sýkorová. Dopravní podnik ubezpečil, že následné zkoušky potvrdily bezchybnost systému u všech provozovaných tramvají daného typu.