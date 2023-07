Chovatelce někdo ostříhal psí šampionku, za dopadení pachatele slíbila odměnu

Zvíře někdo ostříhal 4. července dopoledne. „Někdo vnikl na náš oplocený pozemek na ulici Polská ve Zlatých Horách a naprosto fatálním způsobem znehodnotil ostříháním na různých místech celého těla srst mé Torvi, výstavní fenky rasy afghánského chrta, která je šampionkou mnoha zemí a má prestižní tituly,“ popsala chovatelka na sociální síti.

Žádá veřejnost a spolupráci a nabízí za to odměnu dvacet tisíc korun.

„Odměnu dám tomu, kdo podá relevantní informace, které povedou k vypátrání a odhalení pachatele. Touto cestou prosím všechny, kteří mohou vědět jakékoliv informace, které by mohly vést ke stopě a vypátrání pachatele, aby je sdělili mně, nebo přímo na Policii ČR ve Zlatých Horách, která případ také prošetřuje, a poté mě informovali, že informace předali,“ napsala Zrnečková.

Podle chovatelky je kariéra její fenky nyní zničena. „Veškeré dosavadní tříleté snažení je vniveč. Doufám, že se tento čin spáchaný zřejmě ze závisti podaří třeba i pomocí Facebooku odhalit. Děkuji předem všem, kteří se pokusí do případu vnést nové poznatky,“ poznamenala.

„Kariéra Torvi neskončila, tímhle hyenistickým činem je pozastavena. Než se dostane do výstavní kondice, bude to dlouhou dobu trvat, v říjnu jsou jí tři roky. Pes chodí do veteránů v osmi letech. Než nasbíráme nějaký titul šampiona, nějakou chvíli to potrvá,“ vysvětlila.

Za činem vidí závist

„Myslím si, že to byla jednoznačně závist. Ať už z našich výstavních úspěchů s Torvi, nebo vůči mě samotné,“ vysvětluje si chovatelka.

V současnosti nepracuje, protože je po těžkém pracovním úraze. „Péče o srst je tedy pro mě náročná. Mám postiženou pravou horní končetinu a vše se mi ovládá velmi obtížně,“ přiblížila Zrnečková.

„Cestuji, letos jsem navštívila Kapverdy, v neděli jsem se vrátila se psem z Baltu, jezdím po výstavách, a to je možná důvod, proč někomu ležím v žaludku. Jinak si to nedovedu představit,“ zamyslela se.

Torvi je šampionkou Česka, Polska, Srbska a Černé Hory. Má titul klubového vítěze a kvalifikovala se na prestižní výstavu v Birminghamu na Crufts. „Měsíc zpátky jsme dokončily titul Interchampiona, soutěž o mezinárodní titul krásy. Momentálně nás měla čekat čtyřdenní výstava ve Splitu, které se bohužel nezúčastníme,“ přiblížila.

Snem Michaely Zrnečkové je jednou vlastnit chovnou stanici afghánských chrtů. „Je to můj velký sen. K tomuto plemeni mě dovedla moje maminka,“ prozradila.

Afgánským chrtům se žena věnuje už od útlého věku. „Maminka měla dvě fenky tohoto plemene. Já svou první fenku mám teprve necelé tři roky. Její celé jméno je Azbelltas Total Trust Torvi,“ řekla.

„Do budoucna se chci věnovat chovu afghánských chrtů, ale péče o srst a také o samotné afgány není jednoduchá. Je to pes aristokrat. Věnuji se proto pouze afghánskýn chrtům. Máme doma ještě rhodéského ridgebacka, ale patří mým rodičům,“ přiblížila.