K vodě radši nejméně ve dvou, doporučují záchranáři

Krajští záchranáři tak letos zasahovali už u čtyř případů tonutí. „Vyjíždíme většinou k přírodním vodám, ale také k lidem domů, kdy jde často o děti v zahradních bazénech,“ upozornila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Příčinou tragédií jsou mnohdy zdravotní potíže. „Může se stát, že plavec dostane křeč v noze nebo se začne topit kvůli vysílení,“ vylíčila Mikisková.

„Může taky nastat takzvaná maligní arytmie, což je porucha srdečního rytmu, která se překvapivě nejčastěji vyskytuje u mladých a zdravých lidí. S tou si člověk ve vodě sám neporadí a jde mu v danou chvíli o život,“ upozornila mluvčí záchranářů.

Problémem podle ní mohou být alergické reakce a podobně. Záchranáři k vodě také vyjíždějí kvůli obtížím způsobeným vysokými teplotami.

Mluvčí záchranářů zdůraznila, že opatrní musejí být u vody i zdatní plavci, a doporučila, aby se koupali alespoň ve dvou.

Utonul profesionální voják, instruktor plavání

Letos jako první v Olomouckém kraji totiž utonul profesionální voják a aktivní sportovec, který byl dokonce instruktorem plavání. Tragédie se odehrála koncem května na Plumlovské přehradě. Policie zatím stále neurčila příčinu jeho utopení.

Zahynul také muž, který spadl do pět metrů hluboké studny, kde utonul. Dalším případem pak bylo utonutí třicetiletého muže v pískovně v Nákle. Na konci června zmizel pod hladinou a policejní potápěči po něm pátrali několik hodin, okolnosti události stále vyšetřují.

Na dodržování bezpečnosti u vody v pískovně apelují i těžaři. Stále tam dobývají štěrkopísek.

„Chápeme, že v tropických dnech je odpočinek u vody vítaný, ale na druhou stranu je důležité si uvědomit, že pískovna je aktivní a koupání je možné jenom v té části, která k tomu byla určena,“ vyzval mluvčí těžební společnosti Cemex Vesselin Barliev.

„Proto důrazně vyzývám všechny rekreanty, aby využívali plochy určené pro odpočinek a nezkoušeli se vzdálit po hladině nebo po břehu,“ zdůraznil.

K opatrnosti vybízejí i policisté

Na neštěstí spojená s koupáním letos zareagovali policisté preventivní akcí Bezpečně u vody. Radí, jak se správně u vody nebo na vodě chovat, aby lidé předešli nebezpečí.

Podle komisaře Ladislava Jílka z krajského ředitelství by měl každý před koupáním nejen zvážit své plavecké dovednosti a schopnosti, ale i aktuální fyzický a zdravotní stav.

Dál by pak na sobě měl mít především na větších vodních plochách či tocích výraznou plaveckou čepici či plaveckou bójku, aby byl dobře viditelný.

Neplavci by pak podle Jílka neměli chodit do vody bez dozoru nebo bez vybavení odpovídajícími plaveckými pomůckami, a to platí nejen pro děti, ale také pro dospělé.

Instruktoři doporučují zachovat klid

Instruktoři plavání pak doporučují ve vodě hlavně nepanikařit. „Lidé často zazmatkují třeba jen kvůli tomu, že se ve vodě dotknou nějaké rostliny. Poté začnou panikařit, dělají prudké a rychlé pohyby a mohou se tím značně vysílit,“ upozornila instruktorka plavání pro dospělé Kateřina Levová.

Ve vodě se podle ní dá i odpočívat. Pokud plavec mírně přecení své síly, může si oddechnout třeba při splývání.

„Naučit se splývat je výhodné nejen pro začátečníky. Ve vodě se splýváním odpočívá tak, že plavec na vodní hladině v podstatě leží, a to i v hluboké vodě. Chvíli si odpočine a poté může dál v plavání pokračovat,“ uvedla Levová.

Bójka plavce zachrání

Pomoci mu může i zmíněná plavecká bójka, což je nafukovací balónek nebo pytlík, který si plavec připne popruhem za pas a ten s ním plave na hladině. „Bójka neslouží jen k lepší viditelnosti plavce, ale v případě nouze se jí může i chytit a udrží ho nad hladinou,“ vysvětlila Levová.

Neplavců je i mezi dospělými stále hodně. „Vůbec není výjimkou, že se dospělý člověk ve vodě necítí dobře, a je zcela normální i v dospělosti s plaváním začít nebo se v něm zdokonalovat,“ vysvětlila Levová.