Vyšší daň už v řadě hospod zdražila točené pivo, nevyhne se tomu většina

Například vyhlášená olomoucká Restaurace Moritz, která odebírá pivo ze sousedícího malého pivovaru stejného jména, už zvýšenou DPH do ceny promítla.

„Zvedli jsme ji v průměru přibližně o deset procent. Jedenáctka teď stojí 52 a dvanáctka 55 korun,“ popsal šéf restaurace Leoš Vokál.

Podobně zareagovala i restaurace Na Záložně v Náměšti na Hané na Olomoucku. „Od ledna jsme půllitr jedenáctky z litovelského pivovaru zvedli ze 35 na 40 korun. Na výčepu se to nijak negativně neprojevilo,“ sdělila vedoucí Miloslava Dvořáková.

Ceny piva upravila rovněž vyhlášená Rybářská restaurace v uničovské místní části Nová Dědina. „Jedenáctka u nás stála 40 korun, od ledna je to 45,“ přiblížila provozovatelka Eva Horáková.

Do jejího podniku přicházejí hosté především za rybími specialitami a pivo si dávají téměř výlučně pouze k jídlu. „Lidé to berou. Ti, co pivo k obědu chtějí, si ho stejně dají,“ nastínila Horáková dosavadní zkušenosti.

Zdražit místo piva jídlo podniky nechtějí

Naopak v restauraci ležící přímo pod sjezdovkami skiareálu Miroslav v Jeseníkách je pivo bez ohledu na zvýšenou DPH zatím stále za stejné peníze jako loni.

„My jsme ceny na zimu oproti létu neměnili. Když vláda rozhodla o navýšení DPH, tak jsme si řekli, že ani tak cenu piva už zvyšovat nebudeme,“ sdělil Miloš Hladký, majitel lyžařského střediska i restaurace.

Dvanáctka stojí na Miroslavi 50 korun, jedenáctka o pětikorunu méně. „Teď se sice víc šetří, ale neřekl bych, že si lidé dají pivo k jídlu méně často než minulou zimu,“ porovnal Hladký.

Připouští však, že na letní horskou sezonu už se cena pravděpodobně změní. „Neuvažuji o tom, že bychom růst DPH u točeného piva promítli třeba do mírného zdražení jídla. Zůstaneme u toho, že na léto zřejmě o nějaká procenta zvýšíme cenu za půllitr,“ předestřel Hladký.

Za levnějším pivem je třeba vyrazit na venkov

Ani malé vesnické podniky, kde je pivo výrazně levnější než ve městech, se do zdražení nehrnou. „U mě stála jedenáctka Litovel 33 korun a cena zůstává,“ potvrdila například nájemkyně hospůdky Obecní dům v Rakůvce na Prostějovsku Eva Mačkalová.

Ves má pouze něco málo přes stovku obyvatel, hospoda je tu otevřená jen v pátek a sobotu večer. „Cenu nezvedám proto, že platím pouze malý nájem. Navíc to není o tom, že by mě tohle mělo živit. Beru to spíš jako službu lidem, aby se měli kde sejít,“ zdůvodnila.

Většina těch, kteří ještě nezdražili, cenu nakonec zřejmě zvýší v průběhu roku. Řešit vyšší DPH u piva jinak, jako zmíněnou úpravou cen jídel, většina hospodských odmítá.

Třeba čtyřicetiletý Pavel ze Šumperka je přesvědčen, že se piva bude pít i nadále zhruba stejně. „Nevím, co by se muselo stát, abych si ho k obědu nedal. To by snad muselo stát stovku,“ podotkl.