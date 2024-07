„Kliků se bojím nejvíc.“ Na policejních testech nanečisto zájemce potrápilo horko

Na výkony zúčastněných dohlížel i skeetař Daniel Korčák, který nedávno na Světovém poháru v marockém Rabatu obsadil životní třetí místo. Testy k policii si však nechal ujít.

„Za dva dny mě čekají moje vlastní fyzické testy, které jsou ještě přísnější než ty dnešní, takže šetřím síly,“ vysvětlil Korčák, který na akci zastupoval Centrum sportu Ministerstva vnitra Olymp.

Ze šestnácti zájemců o povolání u policie prověřilo svou fyzičku i šest žen. Plavání ani vytrvalostní běh už naštěstí budoucí policisté řešit nemusí, stačí jim splnit čtyři zmíněné disciplíny.

„Uchazeč musí dosáhnout aspoň 36 bodů, aby mu byly fyzické testy uznány,“ vysvětluje náborářka Martina Schrammová. Z každé disciplíny pak musí získat nejméně čtyři body.

Když už jsou převlečení i poslední opozdilci, mohou testy začít. Jako první čeká účastníky klikování. „Minimum je 18 kliků. Dejte pozor, abyste se pokaždé dotkli hrudí země,“ nabádají instruktoři.

Strach z kliků

Pokud by to někdo nedodržel, klik se mu nezapočítá. „Kliků se bojím nejvíc, ale taky jsem na ně nejvíc trénovala,“ svěřila se Zuzana, která se přihlásila, protože ji práce u policie láká.

Klikování střídá další disciplína s trochu tajemným názvem – celomotorický test. Na tvářích některých se zračí zmatenost, instruktoři se proto pouští do vysvětlování.

„Ze stoje půjdete do dřepu a pak si rychle lehnete na břicho a plácnete dlaněmi o zem,“ popisuje první část cviku instruktor a při tom vše názorně předvádí.

„Potom musíte zpět do dřepu, do stoje, znovu do dřepu a lehnout na záda,“ pokračuje. Účastníci musí tuto sestavu opakovat dvě minuty a cvik musí zopakovat aspoň dvacetkrát.

Běhy, to nejnáročnější nakonec

„Proč jsou ty běhy až na konec,“ hlesne jedna z účastnic. „Aspoň už nemusíme šetřit energii na nic dalšího,“ oponuje jí další. Je jasné, co bude následovat. Při člunkovém běhu je úkolem oběhnout osmičkou dva kužely, dotknout se vzdálenějšího a vrátit se na začátek.

To vše se musí stihnou do 14,5 sekundy. Na ploše to i bez ledu trochu klouže, a tak se nejednomu běžci při otočce podlomí kolena. Je mezi nimi i Milan.

„Tato disciplína se mi moc nepovedla, ale i tak jsem limit splnil,“ pochvaluje si. U policie by chtěl pracovat jako psycholog.

Ze stadionu na rozpálený asfalt

Celou sestavu zakončuje sprint na jeden kilometr. Ze zimního stadionu se špalír účastníků přesouvá ven, na rozpálený chodník u plaveckého bazénu. Instruktoři je nabádají, aby se napili a osvěžili.

„Ať už to máme za sebou,“ zazní odevzdaně z hloučku. Horko je na účastnících znát. Drží se ve stínu a šetří síly. V půlce běhu v první skupině nečekaně vzdá jedna z účastnic, stěžuje si na nesnesitelné vedro.

„Číslo pět má čas 3:56 sekund,“ hlásí do toho instruktor. Milan, který běží pod číslem pět, právě stanovil dnešní rekord. Minimální čas je 5 minut a 15 sekund.

Testy nakonec úspěšně dokončilo deset účastníků, mezi nimi dvě ženy. Dostanou oficiální certifikát platný po celé České republice. Díky němu už nemusí znovu absolvovat policejní fyzické testy. „Od 1. července navíc tyto certifikáty místo jednoho roku platí 18 měsíců,“ zdůraznila Schrammová.

Nábory a fyzické testy nanečisto se konají každý měsíc. Další nábor má termín 23. srpna.