TEST KEMPŮ: Jeseníky mají krásnou přírodu a nabízejí hodně výletů

Ceny ubytování v chatce:

dospělý 250 Kč/den

dítě do 12 let 180 Kč

dítě do tří let zdarma

stan velký 85 Kč

auto 65 Kč Jídelna polévka 30 Kč

boloňské špagety 150 Kč

kuřecí steak a hranolky 150 Kč

pivo 10 st. 30 Kč

kofola 20 Kč/0,3 l

pepsi 35 Kč/ 0,25 l

Možnost snídaně formou švédského stolu:

dospělý 130 Kč

dítě 6–11 let 90 Kč

dítě do 6 let 70 Kč