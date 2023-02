Prostějov dá miliony na halu pro tenisový klub, opozici se to nelíbí

„Dáme tři a půl milionu na tenis, přestože je řada sportovních oddílů ve složité situaci. Tato částka by mohla ulevit rodičům a členům jiných spolků,“ kritizoval například Aleš Matyášek z hnutí Na rovinu!

Dalších osm milionů bude Tenisový klub Agrofert Prostějov čerpat z dotačního programu Národní sportovní agentury. A 400 tisíc přidá klub ze svých zdrojů. Jeho zástupci uvedli, že chtějí vybudovat betonový kurt se dvěma dvorci, na které by měl být nainstalován nejmodernější druh nafukovací haly.

„Hala bude splňovat veškeré nároky tréninkového programu dětí a mládeže, které mají velké úspěchy,“ stojí v jejich zprávě.

Tenisový klub musí garantovat i veřejné využití. Počet hodin však není specifikován. Redakce se pokusila klub kontaktovat, telefon uvedený na webu ale nikdo nezvedal a bez odezvy zůstal do uzávěrky i zaslaný e-mail.

„Máme další tři stovky investičních záměrů, navíc nevíme, jak často bude sportoviště pro školy a veřejnost zpřístupněno,“ upozornil právě na tento aspekt Jan Mochťák (Piráti).

Klub by měl přispět víc, říká část opozice

Podotkl, že tenisový klub skončil podle účetních závěrek v posledních letech v zisku, a novou halu by si tak mohl ze svého financovat výrazněji.

Pro dotaci na halu nakonec hlasovalo 26 zastupitelů, 6 bylo proti a 2 byli z jednání omluveni. Podporu tedy měla i od části opozice.

„Prostějov je bohužel turisticky nezajímavý až nudný. Turisty sem táhne hlavně sport a tenis už několikrát přitáhl lidi z jiných měst i států. Návrh jsem proto podpořil,“ řekl třeba zastupitel za SPD Pavel Dopita.

„Toto není ojedinělý případ, podporujeme i další spolky. Nedávno například lukostřelbu, také v řádu milionů. Není to nic výjimečného,“ hájil pak peníze na halu náměstek primátora Miloš Sklenka (ANO).

V důvodové zprávě nicméně není uvedeno ani to, kde by vlastně měl tenisový projekt vyrůst. „Nevíme, na kterých parcelách má hala stát ani kdo bude financovat správu majetku,“ vadí Mochťákovi.

Prostějovský tenis vládne republice

Prostějovští tenisté loni obhájili titul v tenisové extralize smíšených družstev. Jakub Menšík je světovou jedničkou do osmnácti let a hned tři Prostějovanky jsou v juniorském žebříčku v elitní desítce.

„Jsou to nejlepší junioři na světě, tak jim peníze dejme, když máme tu možnost. Už uspěli u Národní sportovní agentury a my řešíme, jestli jim přispějeme. Navíc to jsou všechno Prostějováci. Není to tak, že by sem přišli odjinud z republiky,“ přesvědčoval své kolegy primátor František Jura (ANO).

Ten připomněl, že město nedávno investovalo také do cyklistického velodromu. O tom se diskutuje rovněž v souvislosti se zastřešením. „Jenže to by byla investice v řádu stamilionů,“ poznamenal Jura.

„Nechci úspěchy tenistů znehodnotit. Je potřeba je podporovat. Trápí mě však netransparentnost,“ přiblížil svůj postoj Mochťák.

V podobném duchu se vyjádřil i zastupitel za hnutí Na rovinu! František Švec. „Je fajn, že máme takové talenty. Pokud ale město přispěje takovou částkou, pak bych očekával, že se zohlední, že je hala městské zařízení, a tento fakt se vezme v potaz při určování cen za pronájem kurtu,“ řekl. „Protože i když kurty vyrostou na území města, nájmy půjdou spolku,“ zdůvodnil.

Kromě toho se při svém vystoupení také řečnicky dotázal, zda není nikdo z přítomných ve střetu zájmů. Narážel tím na primátorův přátelský vztah s majitelem Tenisového klubu Agrofert Prostějov, vlivným sportovním manažerem Miroslavem Černoškem.