Lidem z periferií Olomouckého kraje vyšetří oči na dálku díky telemedicíně

Prvním nástrojem medicíny na dálku je speciální kamera ke zkoumání změn očního pozadí, kterou budou vybavení vybraní praktici. Výsledky měření pošle do olomoucké fakultní nemocnice, kde je zkontroluje odborník.

„Místa s nedostatkem specialistů, u nás je to třeba na Jesenicku, vytvářejí vhodné příležitosti pro telemedicínu, kdy specialista z nemocnice na dálku vyhodnotí, zda člověku hrozí nějaké zdravotní riziko,“ shrnul Michal Štýbnar z Národního telemedicínského centra (NTMC).

„Pak ho případně objedná na další vyšetření, a pokud je to nutné, včas zahájí léčbu, která může déle uchovat pacientův zrak, tak aby mohl dál vést aktivní život. Tento projekt zajistí větší dostupnost tohoto specializovaného vyšetření,“ dodal.

NTMC je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, získala na kameru peníze z krajského dotačního titulu Smart region. Letos připravuje projekt na druhou kameru.

„V současnosti jsou brýle často předepisovány v optice a pacient nemusí chodit do oční ambulance. Může se tak stát, že některá onemocnění nejsou diagnostikována včas. Vyšetření u praktického lékaře sice nenahradí komplexní péči specialisty, ale aspoň trochu přispěje k tomu, aby se nerozpoznaným onemocněním předešlo,“ podotkla předsedkyně České oftalmologické společnosti Klára Marešová.

NTMC navíc připravilo i další projekt na nákup zařízení k měření nitroočního tlaku, které by mohli využívat jak praktičtí lékaři, tak dokonce samotní pacienti doma. Přístroj umožňuje například odhalit zelený zákal ještě v počátečním stadiu, kdy jej ani pacient sám nepozná.

„Zelený zákal způsobuje slepotu a je nevyléčitelný. Lékaři ho však dnes dokážou natolik zpomalit, že se oslepnutí člověk nedožije. Je ale důležité ho včas diagnostikovat,“ nastínil vědecko-výzkumný pracovník NTMC Ladislav Stanke.

Na dálku se pomáhá i těhotným

Oba projekty, z nichž o druhém ještě rozhodne krajské zastupitelstvo, cílí především na lidi, kteří pracují jako řidiči a kvalita jejich zraku tak přímo ovlivňuje bezpečnost na silnicích. Pomoci ale může i jiným.

Že je to třeba, ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle nichž má v kraji v průměru z každé tisícovky obyvatel problém se zeleným zákalem téměř 50 lidí. Ve srovnání s ostatními je region v rámci Česka na páté příčce.

Praktické lékaře se chystá NTMC teprve oslovovat, podle průzkumu MF DNES však hodnotí plány většinou kladně, stejně jako starostové menších odlehlejších obcí.

„Ne každý odsud může sám cestovat někam do vzdálenější nemocnice na speciální oční vyšetření. Určitě bude pozitivní, pokud to půjde vyřešit tímto způsobem,“ řekl například Roman Šťastný, starosta Mikulovic na Jesenicku.

Někteří lékaři se nicméně obávají, že jim přibude lidí do již tak často zaplněných čekáren.

„Nápad je to dobrý, ale nevím, zda bych při návalu lidí byl schopen ještě řešit něco takového,“ obává se třeba praktický lékař z Žulové na Jesenicku Jan Ježek.

Telemedicína už se hodila i při pandemii covidu

NTMC už loni uspělo s projektem na pořízení pětadvaceti měřicích přístrojů pro sledování hladiny cukru v krvi žen trpících těhotenskou cukrovkou. Ty díky bezplatné zápůjčce nemusí tak často dojíždět na kontroly až do fakultní nemocnice, a přesto je jejich stav sledován.

„Přístroj je přes Bluetooth propojený s aplikací, jež lékařům odesílá data. Uleví se tak například ženám, které jsou z větší dálky nebo musí cestovat s dětmi,“ přiblížil Štýbnar.

Dalším krokem, který by kontroly na dálku zrychlil, je zařazení umělé inteligence. To je však v Česku teprve v počátcích.

„Pokud by se náš systém podařilo propojit s umělou inteligencí, která by dokázala snímky sama posoudit, pak by nebylo ani potřeba zatěžovat specialisty ve fakultní nemocnici,“ nastínil Stanke.

„Sama umělá inteligence by dokázala snímek vyhodnotit a následně určit, zda pacient potřebuje další dohled lékaře, či je zcela v pořádku, nebo jestli je potřeba měření provést znovu. V USA bylo vyhodnocování umělou inteligencí v této souvislosti relativně nedávno schváleno, u nás se v této oblasti také pohybuje několik firem a očekává se, že systémy budou v blízké budoucnosti k dispozici i pro české pacienty,“ dodal.

Velké využití našla telemedicína už v době koronavirové pandemie, NTMC například rozšířilo vlastní platformu pro videokonzultace pacientů s lékaři. Ve speciální aplikaci mohou komunikovat, objednávat si léky a doktor má také v určitých případech dohled nad tím, jak pacient dodržuje léčbu.

Olomoucký kraj letos vypsal dotační program, jenž obsahuje dvě oblasti podpory pro takzvané Smart projekty, tedy využití inteligentních pokročilých technologií. Vyčleněny jsou na ně celkem čtyři miliony korun.