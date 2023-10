Letošní Noc vědců návštěvníkům poodhalí tajemství nejrůznějších oborů

Akce odstartuje v šest hodin večer a bude pokračovat až do půlnoci. „Návštěvníkům doporučujeme najít to, co jim bude šité na míru,“ uvedla za organizátory národní koordinátorka Jitřenka Navrátilová. Lidé mohou vybírat ze stovky různých aktivit, přednášek, praktických ukázek a workshopů.

Vůbec poprvé letos zájemci během Noci vědců prozkoumají bunkr v Přáslavicích, zúčastní se programu v kulturním domě v Hlubočkách nebo navštíví Inovační hub v Přerově.

Zapojí se již tradičně Univerzita Palackého, která nabídne návštěvníkům ukázku využívání umělé inteligence, šlechtění rostlin nebo modely logistických procesů.

Zavítat mohou lidé i do výzkumného ústavu CATRIN nebo do Pevnosti poznání.

Lidé uvidí obří vesmírná tělesa

„Ani letos nebudou chybět oblíbené obří modely vesmírných těles,“ popsal koordinátor akce v Olomouckém kraji z Univerzity Palackého Ondřej Martínek.

„Interaktivní muzeum vědy v areálu Korunní pevnůstky nabídne mimo jiné maskované exponáty nebo vycházku za netopýry, zájemci se mohou těšit i na fire show a UV instalace,“ přiblížil.

Jindy nepřístupnými místy provede návštěvníky také Fakultní nemocnice Olomouc. Při prohlídkách lidé uvidí někdejší vojenskou pevnůstku Tafelberg, kterou využívá nemocniční spisovna, nebo potrubní poštu.

Akce na podporu popularizace vědy se v Česku koná již od roku 2005. Každoročně se jí zúčastní desítky tisíc lidí.