Stovky švihlochodců se v Olomouci poprvé vydaly na pochod, kterým zdolaly K10

Recesisté touto akcí naplánovanou na Mezinárodní den švihlé chůze chtějí připomenout legendární skeč z kultovního seriálu britské komediální skupiny Monty Python a vzdát hold montypythonovskému humoru, ale berou ji i jako jakousi formu vnitřní očisty. Do karet jim v neděli hrálo počasí a to, že ačkoliv silně mrzlo, nebylo náledí ani sníh.

„Toho jsme se trochu báli, protože švihlá chůze je sama o sobě dost náročná a náledí by jí nepřidalo,“ svěřila se organizátorka akce Karolina Hrbková s tím, že švihlá chůze může mít i minimalistickou podobu. „Lidé musí zvážit své možnosti. Žádná kreace nestojí za to, aby si člověk zlámal nohu,“ směje se.

Organizátoři se inspirovali brněnskou tradicí, kde se pochody švihlé chůze konají od roku 2012. Odtud se rozšířily do dalších míst v České republice i zahraničí. Nápad udělat něco podobného i v Olomouci provázel nadšení.

Úmyslný nesmysl

„V novém roce budeme určitě okolnostmi opět tlačeni, abychom se věnovali řadě činností, které nedávají smysl. Tahle akce je čirý nesmysl, pro který se můžeme rozhodnout svobodně a s radostí,“ napsala tehdy na svůj facebookový profil.

Po smršti kladných reakcí byl okamžitě ustanoven přípravný výbor a jeho členové začali pilně nacvičovat. Nedělní premiéře předcházela generálka. Účastnil se jí v nepřehlédnutelné černé buřince i známý fanoušek montypythonovského humoru David Hrbek.

„Naším cílem není hrát si na Monty Pythony, takže oblečení tolik neřešíme, i když samozřejmě kontrast mezi důstojnou fasádou a tím, že člověk chodí jako pitomec, je to, co na celé myšlence nejvíc pobaví. Smyslem však je, že se sejde skupina lidí a věnují energii něčemu, co postrádá hlubší smysl. Pro mě osobně je to ovšem perfektní forma sebeobrany proti vyhoření,“ svěřila se Hrbková.

O fenoménu švihlé chůze a jak je důležité ji provozovat na úvod pochodu promluvil i psycholog.

Recese jako obrana

Švihlochodci vzdávají hold britské herecké komediální skupině Monty Python založené v roce 1969. Kultovní je hlavně seriál Monty Pythonův létající cirkus, který skupina vytvořila pro televizní síť BBC.

„V devadesátých letech jsme sledovali humorné skeče i filmy Monty Pythonů a pro mě je to srdeční záležitost. Zrovna v sobotu jsme si s přípravným výborem pouštěli film Smysl života od Monty Pythonů a jasně nás utvrdil v tom, že za tou vší recesí je hlubší myšlenka jakési obrany proti všem možným absurditám, které na člověka tlačí, a je potřeba někdy udělat s lehkostí úplnou blbost, abychom se z toho všeho nezbláznili,“ uzavřela Hrbková.