Voda tekla dovnitř i okny, popisuje noční zkázu obyvatel Šumvaldu

„Večer začalo pršet, pak přišlo i krupobití. Voda pořád stoupala, zavřel jsem dveře do domu, ale tlak vody byl moc silný, takže je to pak vyrazilo i s panty. Navíc pak na konci dovnitř stejně teklo už i okny,“ popisuje Šenk zatímco přechází po domě a ukazuje zničené vybavení domu.

„Vody bylo nakonec po pás, měl jsem pak už strach, co bude, protože se zdálo, že snad nepřestane stoupat. No a teď je všude spousta bahna, studna je zaplavená, je to hrůza,“ dodává.

Po rozednění je na Šumvald neveselý pohled. Poničené a dokonce i pobořené domy, jeden z nich hned v Šenkově sousedství.

„Bydlí tam starší sousedka. Během večera radši odešla k mladým a nedlouho potom se zbortila jedna ze zdí,“ vysvětluje muž. Kdyby žena zůstala doma, mohlo se jí to stát osudným.

„Já slyšel, jak se to bortí z půdy, kam jsem se šel radši schovat, když ta voda pořád stoupala,“ nastínil Šenk, kterého přívalová povodeň zdrtila. „Ani se mi sem teď nechce chodit,“ říká smutně při pohledu na své obydlí.

Všude po Šumvaldu na zemi leží vrstva bahna, která má místy až patnáct centimetrů. Spousta plotů je vyvrácená, v jedné z ulic stojí zásahový vůz hasičů opřený o strom.

„Voda vyvalila vrata u hasičské zbrojnice a prostě ho vymetla ven. Nebylo jediné, odnesla i další auta,“ vykresluje řádění živlu Šenk.

To potvrzuje i další místní obyvatel. „Ze silnice se stala dravá řeka. Kdo by se přes ni zkusil dostat, toho by smetla,“ popisuje senior.