Ženy se nechaly nalákat na soutěž o večeři, podvodník je obral o desítky tisíc

První obětí se stala v neděli starší žena, kterou přes komunikační aplikaci kontaktovala další uživatelka a sdělila jí, že po zaslání e-mailu a telefonního čísla se může zúčastnit soutěže o zmíněnou odměnu.

„Dotyčná v tom neviděla žádnou záludnost a údaje odeslala. Netrvalo dlouho a přišla jí informace o výhře dvacet tisíc korun. V domnění, že jí budou peníze zaslány na bankovní účet, pak poskytla veškeré údaje k platební kartě,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Následně však „výherkyně“ zjistila, že jí z účtu v několika platbách zmizelo přes 37 tisíc korun.

Příběh se stejným scénářem se pak opakoval i o den později. Jediným rozdílem bylo, že podvodník kontaktoval oběť prostřednictvím profilu na sociální síti patřícímu její známé, k němuž získal přístup.

Poslala fotky karty, pak potvrdila platby

S tímto krytím ženě napsal, že potřebuje její telefonní číslo kvůli účasti v soutěži o večeři proto, aby do ní byla zařazena i ona. Dotyčná číslo poslala a následně podle instrukcí rovněž přeposlala dál kód, který jí přišel.

„Vzápětí obdržela fotku s dárkovým poukazem v hodnotě dvacet tisíc korun, který bude její pod podmínkou, že vyfotí svou platební kartu z obou stran a vše zašle. Poté následoval požadavek, aby otevřela internetové bankovnictví, kde bude potvrzovat odchozí platby v řádu tisíců korun, což rovněž udělala,“ popsala Zajícová.

Ženě po chvíli došlo, že je celý postup podezřelý, a začala žádat o vrácení odeslaných peněz s tím, že jinak se obrátí na policii.

„Poté, co ukončila komunikaci, tak zjistila, že se nemůže přihlásit do internetového bankovnictví, e-mailu a také facebookového profilu. Zavolala tedy do banky a zjistila, že přišla o necelých 164 tisíc korun,“ vylíčila mluvčí s tím, že oběma případy se nyní policisté zabývají.