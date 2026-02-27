V Šumperku se loučí se zavražděnou taxikářkou, kolegové jí vzdají hold

  15:12,  aktualizováno  15:12
Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne loučí se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Městem také projede kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdají poslední hold své kolegyni. Čtyřiačtyřicetiletá žena minulý týden podlehla následkům brutálního útoku, kdy ji útočník bodl nožem do krku a ukradl její auto. S vozem pak při honičce s policií záměrně narazil do dalšího vozu, kde zranil dva lidi. Pachateli hrozí až výjimečný test.
Šumperští taxikáři přicházejí do smuteční síně k uctění památky zavražděné...
Dalších 8 fotografií v galerii

ilustrační snímek | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Oblíbená taxikářka v olomoucké nemocnici bojovala o život čtyři dny. V sobotu večer však celý Šumperk zasáhla smutná zpráva, žena zranění podlehla.

„Nemám slov a je mi to líto. V taxislužbě podnikám už dvacet let a velice dobře jsem ji znal, stejně jako ostatní taxikáři tady. Nikdo jí neřekl jinak než Sluníčko,“ popsal pro iDNES.cz taxikář, který si nepřál uvést své jméno, jeho totožnost však redakce zná.

Policie kvůli pohřbu žádné komplikace v dopravě nečeká. „Když měli taxikáři před lety smutnou událost, také chtěli, abychom jim pohlídali křižovatky. Ale to my nesmíme. Městská policie může usměrňovat dopravu, nikoliv ji řídit. Státní policie nás o žádném požadavku na uzavření komunikace nebo omezení provozu neinformovala,“ řekl ředitel šumperských strážníků Martin Pelnář.

Na obřad půjde se starostou Šumperku Miroslavem Adámkem (ANO). „On tam má mít i projev. Paní jsme znali, měla štafl naproti radnici u nádraží, potkávali jsme se. Nijak speciálně jsme však přípravy ani dohled nad pohřbem neřešili a oficiálně o výjezdu taxikářů ani nevíme,“ dodal ředitel městské policie.

Jestliže tedy auta taxislužeb pojedou samostatně v koloně a řidiči nebudou požadovat zvláštní režim užití komunikace, ani policisté se podle Pelnáře jejich jízdou zabývat nebudou.

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.

Čtyřiačtyřicetiletá taxikářka z Rapotína zemřela poté, co ji pachatel minulé úterý v jejím voze bez varování bodl nožem do krku. Poté ji vyvlekl z auta a ujížděl v něm pryč.

V obci Šumvald se pustil do zběsilé honičky s policií a při rychlosti přes 140 kilometrů v hodině záměrně naboural do protijedoucí octavie. Podle kriminalistů se tak chtěl zabít. Z nehody však vyvázl bez vážnějších zranění.

Nyní čelí obvinění z vraždy a pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Soud ho poslal do vazby.

Radnice se více zaměřila na bezpečnost

Starosta Adámek tento týden uvedl, že bezpečnost v Šumperku je téma, které radnice bere naprosto vážně a věnuje se mu teď ještě intenzivněji.

„Nejen v rovině slov, ale především konkrétních kroků. V těchto dnech jednáme s místními taxikáři o nastavení lepších a bezpečnějších podmínek pro jejich práci. Chceme, aby se ve svém zaměstnání cítili jistěji a měli k dispozici nástroje, které jim v krizové situaci pomohou,“ napsal na sociální síti.

Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně

Debaty se podle Adámka vedou například nad instalací ochranných plexiskel do vozidel, napojení aut na systém Red Alert, který umožní okamžité přivolání pomoci, nebo specializovanými bezpečnostními školeními zaměřenými na zvládání rizikových situací.

„Bezpečnost není jednorázové opatření. Je to proces a my na něm aktivně pracujeme,“ sdělil starosta.

19. února 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Autor: