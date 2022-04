Kritici viní členy vedení šumperského družstva, že si přihráli byty

Podle kritiků byly převody bytů netransparentní a nebyly zřejmě dodrženy stanovy. To vše s cílem získat nemovitosti pro rodinné příslušníky vedení družstva.

„Jak žena předsedy, tak manžel úřednice se dostali k družstevním bytům za velmi zajímavé peníze. Standardním způsobem by to nebylo možné. Přitom je podle všeho nepotřebovali, protože je oba brzy po nabytí prodali,“ řekl bývalý člen družstva, který si přeje zůstat v anonymitě.

Představenstvo družstva v prosinci 2020 schválilo pořadník pro přidělování bytů v roce 2021 v souladu se stanovami. Místo v pořadníku číslo 184 obsadil družstevník, který zemřel a členská práva a povinnosti přešla na jeho manželku. Členská práva odkoupila v červenci roku 2021 od ženy manželka předsedy družstva Ivana Sojková.

„Poté došlo bezdůvodně bez schválení představenstvem ke změně jejího zařazení v pořadníku na desáté místo,“ sdělila místopředsedkyně představenstva Jarmila Kamlerová.

Otevřeným dopisem upozornila členy představenstva na „důvodné podezření z podvodného jednání předsedy představenstva SBD Jaromíra Sojky spočívající v manipulaci s osobními údaji členů“.

Základem je spor o rok vzniku členství

U Sojkové se podle Kamlerové najednou objevilo datum členství od roku 1972, což bylo ovšem datum vstupu zesnulého muže z pořadníku do družstva.

„Jenže to zaniklo poté, kdy v roce 1996 došlo k převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Tím člen družstva pozbyl členství, a pokud chtěl zůstat členem, musel znovu zaplatit členský vklad, což udělal. Tak se stal znovu členem, ale od roku 1996,“ vysvětlila Kamlerová.

Tvrdí, že Sojková měla zůstat na 184. místě pořadníku s délkou členství od roku 1996.

„Protože na desátém místě by se nemohl ocitnout člověk, který by měl členství z devadesátých let, hodil se rok 1972, kdy se stal původně členem zesnulý družstevník,“ doplnila Kamlerová.

Další změna v pořadníku se odehrála jen několik týdnů poté. Manžel vysoko postavené úřednice SBD Radky Frankové, která má v družstvu na starosti převody bytů a právní záležitosti, Lubomír Frank se díky převodu družstevního podílu od jedné ze členek dostal na 40. místo.

Převod ze člena zařazeného v pořadníku na rodinného příslušníka zaměstnankyně družstva nastal bezprostředně před nabídkou uvolněných bytů.

Nabídka byla jen na webu

Šlo o dva třípokojové byty, které se uvolnily po neplatičích v Hanušovicích a Jindřichově. Družstvo se je rozhodlo nabídnout koncem června minulého roku.

„Ač bylo zvykem nabízet uvolněné byty nejprve prvním dvaceti členům z pořadníku a poté dalším členům zařazeným v pořadníku, tentokrát byla nabídka zveřejněna jen na webu SBD, členové vůbec osloveni nebyli. Navíc to bylo o prázdninách, kdy jsou dovolené, takže nemohli reagovat,“ upozornila Kamlerová.

O byty se podle ní přihlásili tři zájemci, z nichž dva byli Ivana Sojková a Lubomír Frank.

„Nechce se věřit, že je v současné době tak nízký zájem o byty. Dá se úspěšně pochybovat o tom, že by člověk na 40. místě pořadníku za normálních okolností získal jeden ze dvou nabízených bytů,“ řekl exčlen družstva.

Byt v Hanušovicích získala Sojková splacením podílu ve výši 700 tisíc korun, Frank za obdobně velký byt v Jindřichově zaplatil 550 tisíc. Oba po několika měsících své družstevní podíly prodali.

„Zvláštní je, že byty tak nutně potřebovali, že se kvůli tomu obcházely stanovy, když je za pár týdnů prodali. Zajímalo by mě, za kolik. Určitě to nebylo za stejné peníze,“ dodal.

Vše bylo v pořádku, hájí se kritizovaní

Předseda představenstva SBD Jaromír Sojka tvrdí, že prodej družstevních podílů ke dvěma bytům v Hanušovicích a Jindřichově byl transparentní a plně v souladu s pravidly převodu družstevních bytů.

„Uvedené převody prošly kompletním přezkumem u kontrolní komise SBD Šumperk a v rámci kontroly nebylo zjištěno žádné pochybení, což je potvrzeno v zápisech z kontrolní komise a rovněž v zápisech z představenstva družstva,“ argumentoval Sojka.

„Kontrolní komise nezjistila porušení zákona, stanov družstva ani vnitropodnikových směrnic. Při kontrole nebyly zjištěny závady,“ potvrdila komise v zápise, který má MF DNES k dispozici.

Podle ní „včasným obsazením bytů bylo dosaženo zamezení finančních ztrát SBD a sníženy pohledávky a navýšen hospodářský výsledek. Svědčí to o jednání předsedy s péčí řádného hospodáře.“

Stejné stanovisko zastává i podřízená předsedy Radka Franková. „Prodeje bytů probíhají transparentním způsobem a plně v souladu s pravidly převodu družstevních bytů. Nemám co dalšího k tomu dodat,“ řekla.

To však odmítá Kamlerová i další člen představenstva Josef Horký. „Péče řádného hospodáře vypadá jinak. Navíc lze pochybovat o tom, že byly dodrženy stanovy družstva a že nebyly upřednostněny vlastní zájmy před zájmem družstva,“ doplnil Horký.

Platnost převodů lze napadnou u soudu

Advokátka Jana Hamplová uvedla, že stanovisko kontrolní komise nemusí být konečným verdiktem.

„Pokud se členové družstva domnívají, že došlo k upřednostňování konkrétních osob, mohou v linii civilního soudního sporu napadnout platnost převodů, lze také uvažovat o rovině trestněprávní, kde by mohlo jít například o trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo zneužití informací v obchodním styku,“ objasnila.

„Obojí by souviselo s vyčíslením újmy, která družstvu údajně vznikla, tedy porovnáním hodnoty, za kterou dotyční byty nabyli, a za které je následně prodali,“ popsala.

Kritici převodů obou bytů zatím nechtějí další postup prozrazovat.