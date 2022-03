Byty pro Ukrajince místním brát nebudeme, uklidňuje emoce šumperská radnice

Lidé zahrnuli šumperskou radnici kritickými ohlasy, a to zejména telefonicky. Na Facebooku pak například jedna žena sarkaticky napsala: „Nacpěte jim (ukrajinským uprchlíkům - pozn. red.) co se do nich vleze.“

Vedení Šumperka proto začalo rozjitřenou atmosféru uklidňovat. „Městské byty, ke kterým jsou uzavřeny řádné nájemní smlouvy, a to na dobu určitou i neurčitou, se pro účel ubytování ukrajinských uprchlíků poskytovat nebudou. Komu vyprší nájemní smlouva na dobu určitou a požádá o její prodloužení, tomu město vyhoví,“ ubezpečila mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Podmínkou prodloužení je podle ní jen řádné plnění nájemní smlouvy. Zdůraznila také, že město dalo k dispozici uprchlíkům prázdné městské byty, ke kterým není vázána žádná nájemní smlouva.

„Jde o nižší jednotky bytů, které se aktuálně uvolnily,“ přiblížila Singerová.

Zástupci radnice dále podotkli, že v současnosti jsou v Šumperku takto obsazeny ukrajinskými ženami a jejich dětmi jen dva městské byty.

Jiná velká města Olomouckého kraje zatím s využitím městských bytů nepočítají, byť ho nevylučují.

„Město má v rezervě několik bytů, jež mohou být použity pro uprchlíky. Zatím je ale dostatek ubytovacích kapacit v jiných objektech,“ sdělila třeba mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.