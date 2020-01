Protest i petice. Lidé v Šumperku bojují proti zavření pobočky knihovny

Město podle vedení radnice uzavřením pobočky ušetří přibližně milion korun ročně a „využije uvolněné prostory lépe a účelněji“.

„Registrujeme v současné době velkou poptávku po prostorách pro cvičení seniorů, jógu, pilates, programy pro rodiče s dětmi. Veselá školka, která sídlí nedaleko, má zájem o prostory pro dopolední výuku tělesné výchovy pro zhruba tři sta dětí,“ argumentuje starosta města Tomáš Spurný. Právě tyto aktivity by se podle něj měly do uvolněných prostor přestěhovat.

„Navíc je bude možné pronajímat jiným uživatelům. Možnost nejrůznějších aktivit na tak velkém sídlišti, jako je Sever, určitě ocení značná část veřejnosti,“ doplnil.

Zatím je však slyšet naopak především část obyvatel, kterou chystané uzavření knihovny naštvalo.

„Považujeme za nesprávné, aby se pobočka rušila. Dojde k omezení knihovnických služeb hlavně pro děti a seniory. Pobočka obsluhuje velké sídliště s pěti tisíci obyvateli. Je nerozumné ji rušit,“ říká Ludvík Koblížek, který inicioval protestní petici, do jejíchž archů se už podepsalo přes šest stovek lidí. Kolem osmdesáti jich přišlo také na manifestaci k uzavřené pobočce.

Úspora jednoho milionu za to nestojí, míní opozice

Zachování knihovny podporuje také šumperská opozice a poukazuje na přibližně dvě stovky pořadů určených převážně školám a školkám z místního sídliště, které se v pobočce Sever ročně konají.

„Tyto akce jsou důležitým doplňkem standardní výuky. Centrální budova může nabídnout sebeatraktivnější program, ale nutnost přesunout děti přes celé město logicky četnost jejich návštěv zásadně sníží. Je rozdíl začlenit do rozvrhu přesun žáků na 200 metrů do střediska Sever, nebo do hlavní knihovny vzdálené dva kilometry,“ prohlásil opoziční zastupitel Radovan Auer.

Podle něj by se Šumperk stal unikátem, kdyby toto čtyřicáté největší město v republice obsluhovala pouze jedna knihovna.

„Knihovnických služeb využívají ve větší míře senioři a děti, proto je obvyklé, že jsou tyto služby rozmístěné ve městě na více místech,“ vysvětluje. Srovnatelná města mají podle něj poboček vždy více.

„Například Vsetín má vedle hlavní knihovny dvě pobočky, Břeclav také dvě a Uherské Hradiště dokonce čtyři pobočky,“ říká.

Odpůrci zrušení argumentují i počtem výpůjček. „Aktuálně je v pobočce Sever 20 tisíc svazků a ročně se uskuteční více než 40 tisíc výpůjček, což je sto až dvě stě denně. Je to dost na to, aby úspora necelého milionu, kterou vedení města argumentuje, nebyla podstatná,“ dodal Auer.

Knihy bude možné objednat, slibuje šéfka knihovny

Město plánuje pobočku uzavřít od 1. února. „Hlavním důvodem jsou vzrůstající náklady na provoz a mzdy i klesající počet čtenářů,“ sdělila mluvčí radnice Soňa Singerová.

„Vznikne zde nové společenské centrum, které budou moci využívat lidé napříč generacemi, od dětí až po seniory. Starat se o něj bude městská sociální společnost Pontis,“ dodala.

Podle ředitelky Kamily Šeligové čtvrť Temenice o služby knihovny úplně nepřijde.

„Zhruba 500 knih bude přemístěno do prostor Klubu seniorů, který sídlí ve stejné budově, jako byla pobočka Sever. Knihy se budou pravidelně obměňovat, aby čtenáři nepřišli o knižní novinky, navíc zde bude fungovat výpůjční systém, jehož prostřednictvím si čtenáři budou moci objednat knihy z centrální knihovny dle jejich přání,“ popsala.

V šumperské knihovně je registrovaných téměř čtyři tisíce čtenářů, z toho pobočka Sever jich eviduje asi šest set. Řada jich chodí kvůli větší nabídce i do centrální knihovny.