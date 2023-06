Z šumperského hotelu Grand už je Perk, ducha první republiky si ale udržel

Podle Veselovského byla změna názvu nezbytná. „Rozhodující byl fakt, že hotelů Grand je po republice skoro padesát, a také že takový název definuje určitou úroveň služeb, která není v souladu s naším projektem,“ přiblížil.

Nové jméno je navíc částí názvu města. „Přišlo nám to dobré. Je to jednak část pojmenování Šumperka, a navíc v angličtině to slovo znamená příjemný zážitek, takže to má i další pozitivní konotaci,“ vysvětlil.

Se svým týmem se od začátku snažil navázat na původní vzhled budovy a rozvíjet nosné atributy designu.

„Například u zaobleného průčelí jsme nahradili sestavy rovných skel vyskládaných do oblouku skly zaoblenými. Navýšení ceny za oblouková skla bylo poměrně značné, nicméně je považuji za naprosto zásadní, definující vzhled budovy,“ nastínil.

Velmi důležitou proměnou prošla i okna v pokojích. „Panelákový typ jsme vybourali a zvětšili je směrem dolů. Tato úprava v kombinaci s použitím bezrámových oken přinesla do pokojů více světla a podpořila moderní vzhled budovy,“ popsal.

„Takové objekty nejsou jen místem pro ubytování, jídlo nebo posezení. Lidé se na ně chodí i koukat, což městu přináší další přidanou hodnotu. Je to tak všude po Evropě,“ hodnotí ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Podle něj takové zařízení v podhůří Jeseníků dosud chybělo.

Architekt: Je to teď funkcionalismus na druhou

Architektonickou kvalitu potvrzuje i renomovaný architekt Jiří Valert. „Je to jakási bílá velryba s typickým nárožním vstupem. Rekonstrukce šumperského Grandu byl skvělý počin a je to velké obohacení vzhledu města,“ chválí. Podle něj majitel citlivě respektoval funkcionalistickou architekturu.

Hotel Grand Dům na rohu Hlavní třídy a třídy 17. listopadu řadí odborníci mezi příklady kvalitní české výstavby v Šumperku meziválečného období. Funkcionalistickou budovu navrhl a v letech 1931 až 1932 zhmotnil olomoucký stavitel Tomáš Šipka. Novou podobu pak získal hotel při přestavbě v letech 1965 až 1967.

„Znovu je z toho čistý funkcionalistický objekt s využitím nových technologií. Zaoblená skla ještě tyto rysy povyšují. Je to funkcionalismus na druhou,“ vyzdvihl.

Přestože je budova v centru města, nabízí krásné výhledy, a to nejen na hřebeny Jeseníků, ale třeba i na radnici. Navíc park přímo vedle hotelu je velmi příjemný bonus.

„V propojení lokality kolem hotelu a parku vidíme velký potenciál,“ prozradil Veselovský.

Hotel nabízí 35 pokojů různého standardu pro 78 hostů včetně luxusního prezidentského apartmá či nadstandardně vybaveného saunového světa. Restaurace je podle současných trendů propojena s kuchyní, takže hosté mohou sledovat přípravu jídla. Šéfkuchař Petr Malý se zaměřuje na využití sezonních a domácích surovin.

„Vařil jsem v Německu, Rakousku i u nás. Nejdu cestou exotiky, ale kvalitních českých jídel,“ nastínil Malý.