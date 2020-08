Světově oceňovanému šumperskému festivalu Blues Alive letos hrozí zrušení

„Přemýšleli jsme, že pokud vláda umožní účast více než tisícovky lidí, přidáme do prodeje další stovky lístků jak na celý program, tak na jednotlivé hlavní večery. Bohužel vše směřuje opačným směrem,“ sdělil dramaturg festivalu a jeden ze členů nejužšího organizačního štábu Ondřej Bezr.

Co to pro pořadatele znamená? „Pokud hranice pěti set účastníků nebude v dohledné době změněna, nezbude než festival zrušit. Jednak proto, že dělat jej pro pět set lidí by bylo neekonomické, jednak proto, že bychom těžko mohli rozhodovat, komu vrátit peníze a komu lístky nechat,“ popisuje Bezr.

V listopadu nepřipadá v úvahu přesunout festival do venkovních prostor, kde by mohlo být až tisíc fandů. V kulturním domě zase není možné rozdělit lidi do sektorů, aby jich mohlo přijít víc než pět stovek. O přesunutí festivalu do jiných prostor, jako je například zimní stadion, organizátoři neuvažují.

Se současnými omezeními by podle Bezra mohla bez problémů proběhnout jen postupová soutěž Blues Aperitiv, ze které postupují nejlepší kapely ze střední Evropy na Blues Alive a doplní tam světové i evropské hvězdy. Blues Aperitiv se tradičně koná v březnu, ale kvůli koronavirové pandemii byl zrušen a proběhne v náhradním termínu 26. září.

„Tam se do pětistovky posluchačů vejdeme bez problémů,“ konstatoval dramaturg.

Účast už odřekla jedna z hvězd, zrušila evropské turné

Do festivalu Blues Alive už zbývá jen něco přes tři měsíce. V poslední době se protikoronavirová opatření jen zpřísňovala.

„Je to doslova o modlení. Nezbývá než doufat, protože už nepřipadá v úvahu jakkoli měnit program, proto dál pracujeme na tom oficiálním, byť už i v tom musíme dělat úpravy,“ říká.

Organizátorům se totiž omluvil kvůli koronavirové pandemii skvělý americký bluesman Bernard Allison, syn bluesového mága Luthera Allisona, který zrušil celé evropské turné.

„Je to ochuzení festivalu, ale pracujeme na tom, abychom fandům blues nabídli co nejlepší evropskou náhradu,“ vysvětlil Bezr.

Organizátoři se od března potýkali s tím, jak navzdory koronaviru festival uspořádat v co nejvyšší kvalitě. Pracovali s několika variantami, protože nebylo jisté, zda se dostanou do Evropy muzikanti z Ameriky, či jak to bude s přesuny evropských muzikantů do Česka.

Ve hře tak byla nejen světová varianta včetně amerických hvězd, ale taky evropská, či ryze česká. Nakonec se podařilo dát dohromady světovou, i když i ta je nyní s otazníkem.