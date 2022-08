Nová hala či solární panely. Šumperský Pramet chystá investice za miliardu

7:52

Přibližně miliardu korun chce investovat během příštích tří let výrobce obráběcích nástrojů Dormer Pramet Šumperk, který vyváží své produkty do celého světa. Přinese to zhruba sedmdesát pracovních míst.