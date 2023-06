Hvězdy žánru i oslava Rolling Stones. Festival Blues Alive prozradil program

Kapela hrající směs blues, funku a hip hopu G. Love & Special Sauce se do Šumperka vrací po dvaceti sedmi letech od prvního tuzemského koncertu.

„Už před třemi desítkami let ukázali, že blues se dá dělat jinak. V průběhu času formace přidávala do svého stylu příměsi rockovou, psychedelickou, folkovější, či naopak funkovější, jazzovou i soulovou,“ popsal dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr.

Bluesový zpěvák Robert Finley se teprve ve svých šedesáti letech dostal do první ligy současné bluesové scény. Finley v mládí se svojí rodinou tvrdě pracoval na farmě. Zpíval v kostele a sám se naučil hrát na kytaru. Když sloužil v Německu v armádě, byl opravářem vrtulníků a cestoval po Evropě s vojenskou kapelou. Na ulicích zpíval gospel a blues.

Finley přijede na festival na vrcholu kariéry s čerstvě vydanou antologií Tell Everybody! dokumentující současné blues.

Projekt sáhne k nejhlubším kořenům blues

Kytarista, zpěvák a producent Honza Ponocný připravuje exkluzivně pro Blues Alive hudební oslavu osmdesátých narozenin dvou gigantů světového rocku a blues, frontmanů kapely Rolling Stones Micka Jaggera a Keitha Richardse.

„V rámci sobotního odpoledního koncertu připomeneme jejich tvorbu s důrazem na skladby z jejich sólových drah, ale pochopitelně doplníme i ochutnávkami stoneovských písniček, které zahraje skutečná all stars sestava české hudební scény. Speciálním hostem koncertu pak bude americká zpěvačka Mikey Ariel,“ líčí Bezr.

Vůbec poprvé do Evropy, a tedy i do Šumperka zavítá originální projekt Memphissippi Sounds Camerona Kimbrougha a harmonikáře Damiona „Yella P“ Pearsona.

„Půjde o naprosto unikátní možnost setkat se s něčím zcela novým a přitom hluboko zapuštěným do těch nejdřevnějších mississippských kořenů. Memphissippi Sounds přijedou se svou originální muzikou vůbec poprvé do Evropy. A my budeme u toho,“ láká dramaturg festivalu.

Festival doplní už od léta výstava Kořeny blues

K dalším nově potvrzeným jménům patří baskytaristka Danielle Nicole, aktuální držitelka Blues Music Award v kategorii Instrumentalista roku, nebo belgická kapela Boogie Beasts.

„Ta přiveze něco, na co budeme patrně dlouho vzpomínat. Špinavé rytmy, hypnotizující slide kytara, ječící foukací harmonika, hrubozrnně zkreslené zvuky,“ přiblížil Bezr.

Ten připomněl, že deset let na scéně oslaví na Blues Alive vynikající kvarteto Readymade Backsliders a The BladderStones.

Už v červenci a srpnu také mohou návštěvníci Šumperka v Klášterním kostele zhlédnout výstavu Kořeny blues, která vznikla ve spolupráci s Kongresovou knihovnou ve Washingtonu a bluesovým archivem na University of Mississippi v Oxfordu. Více informací o programu a účinkujících shrnuje web bluesalive.cz.