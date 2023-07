Svět oříškových másel z Olomouce ladí také výživová specialistka

Loni překonali obrat 35 milionů korun a letos chtějí atakovat hranici minimálně 50 milionů. Kolem Šufanu se točí už téměř dvě desítky lidí a firma stále roste – ořechová másla, pražené ořechy, pečenou granolu, snídaňové kaše i vlastní čokoládu dnes tým kolem Marka Dyntery, Matěje Zavorala a Lukáše Medka vyrábí ve spolupráci s výživovou specialistkou na ploše o výměře tisíc metrů čtverečních.

Ročně zpracují 90 tun surovin, běžná směna vyrobí až tisíc výrobků za den. Ty potom putují do 350 kamenných prodejen a v době koronaviru firma zapracovala i na e-shopu.

Na počátku přitom stáli dva dobrodruzi – Marek a Matěj – a jejich tříletý pobyt v Kanadě. Na výšlapy si sami nosili sendvič se šunkou, zatímco horalové kolem svačili ořechová másla všeho druhu. Do hor či fitness se ořechová másla hodí, protože obsahují bílkoviny, tuky i sacharidy a mají vysokou energetickou hodnotu.

Kvalitní ořechová másla navíc obsahují velké množství vlákniny, vitaminů, minerálních látek a antioxidantů.

Od techniky k potravinám

Po návratu do České republiky zjistili, že tady nic podobného není k dostání, a tak se servisní technik Dyntera a ve stavebnictví pracující Zavoral pustili v roce 2014 do potravinářství.

Ve své době byli jedni z prvních, kteří v tuzemsku výrobou ořechových másel začali.

Firma Šufan brzy oslaví dekádu působení na českém trhu. „Důležitým milníkem byl rok 2019 – do té doby jsme pouze pražili ořechy a vyráběli ořechová másla. Se zmiňovaným rokem 2019 přišlo rozšíření sortimentu o granolu a později třeba o kokosová hnízda a čokoládu. Milníkem je i zakoupení automatické výrobní linky v letošním roce, která nám pomůže zefektivnit výrobu. Za důležitý milník také považujeme každého nového zákazníka, kterému u nás zachutná,“ prozrazuje jeden ze spolumajitelů firmy Marek Dyntera, jenž si podnikání v Olomouci pochvaluje.

Šufan už zamířil na slovenský trh a má v plánu expandovat i do dalších zemí. „Slovenský trh stále poznáváme a hledáme způsoby, jak oslovit ještě větší část potenciálních zákazníků. Aktuálně tvoří Slovensko pět procent z celkového obratu firmy. Věříme, že naše myšlenka i poslání je univerzální a neomezí je žádná hranice. Naším cílem je dostat výrobky od Šufanu do všech českých spíží a později i těch v dalších zemích,“ dodává Dyntera s tím, že balíčky s výrobky ze Šufanu už putovaly třeba do Kanady a na Nový Zéland.

I když je do takto vzdálených koutů světa zasílali jen pro přátele, Šufan věří, že v nadcházejících letech se tak bude dít zcela běžně.

Za mandlemi do Španělka

Když je to jen trochu možné, firma Šufan se snaží suroviny odebírat napřímo a být v osobním kontaktu s pěstiteli.

„V srpnu například vyrazíme do Španělska pozdravit se a zkontrolovat úrodu mandlí. Na podzim se pak podíváme i do Turecka, odkud dovážíme například lískové ořechy. Prim pro nás také hraje kvalita a chuťové vlastnosti, proto jsme například upřednostnili španělské mandle před kalifornskými. Jsou výrazně sladší a chuťově zajímavější,“ říká Dyntera.

Novinkou letošního roku se stala řemeslná tabulková čokoláda. Na výběr je zatím ze dvou druhů – mléčné a tmavé, nové druhy brzy přibudou.

Úspěch u zákazníků slavily i bylinkové arašídy. Šufan rovněž plánuje rozšíření sortimentu v sekci ovoce, k povidlům a lyofilizovanému ovoci přibudou další novinky.

A jak to vypadá se snem trojice spolumajitelů o ořechových bistrech? „Věříme, že jej začneme uskutečňovat už v příštím roce,“ plánuje Dyntera.