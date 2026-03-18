Povodí Desné mají před záplavami ochránit poldry, studie posoudí jejich přínos

  15:38,  aktualizováno  15:38
V povodí řeky Desné na Šumpersku by v budoucnu mohly vzniknout suché nádrže, takzvané poldry. Jejich přínos a proveditelnost posoudí technická studie, na které se shodly podpisem memoranda Olomoucký kraj, Svazek obcí údolí Desné, Šumperk a Povodí Moravy. V korytě Desná napáchaly předloňské povodně stamilionové škody.
Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v Rapotíně na Šumpersku...
Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v Rapotíně na Šumpersku dokončená v roce 2021. | foto: Povodí Moravy

Cílem všech podepsaných stran je zvýšit ochranu obcí a měst ohrožených opakovanými povodněmi. Zároveň chtějí vytvořit jednotný podklad pro další projektovou přípravu i financování.

Protipovodňová ochrana obyvatel povodí řeky Desné zahrnuje podle státního podniku Povodí Moravy v první fázi liniová opatření v obcích, tedy například hráze a zídky. Ty už vznikly v Rapotíně, Vikýřovicích a Petrově nad Desnou, další rostou nebo jsou v plánu.

„Převedení stoleté povodně přes intravilány obcí jen za pomocí liniových opatření ale není technicky realizovatelné, protože by musela být budována do velké výšky. Proto byla navržena vhodná kombinace těchto prvků s retenčními prostory,“ řekl k další etapě ochrany proti velké vodě generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

K zadržení a transformaci povodňových průtoků by tak podle něj měly sloužit suché nádrže v katastru Velkých Losin a na řece Mertě na území Sobotína. „Jejich vliv a význam bude posouzen na základě nových hydrologických dat a aktualizovaných zaměření. Prověřeny budou také různé kombinace těchto retenčních prvků,“ dodal Fína k hledání optimální varianty.

Prověří i využití Dlouhých strání

Připomenul dřívější úvahy o nádrži Annín na Hučivé Desné i vliv zadržovacích schopností přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Oba případy posuzovaní také zohlední.

Po zvýšení ochrany by měla být sídla chráněná i před stoletou povodní. Kraj dá na studii milion korun, podílet se bude i svazek obcí a Šumperk. Zpracovatele studie vybere Povodí Moravy.

„Studie bude rozdělená do dvou etap. V první fázi odborníci pomocí matematického modelování posoudí navržená opatření, jejich účinnost a základní proveditelnost. Druhá etapa se podrobně zaměří na technické řešení suché nádrže Filipová,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

„Pro nás v Rapotíně má téma mimořádný význam. Po zkušenostech s povodněmi je zřejmé, že je potřeba systematických kroků. I proto u nás právě probíhá další etapa výstavby přírodě blízkých protipovodňových opatření v hodnotě zhruba 602 milionů korun,“ sdělil starosta Rapotína Bohuslav Hudec (ANO). Zároveň je předsedou Svazku obcí údolí Desné a hejtmanovým náměstkem pro dotace a dopravu.

„Věřím, že propojení těchto projektů přinese větší bezpečí nejen našim obyvatelům, ale i dalším obcím v údolí Desné,“ dodal Hudec.

Velká voda v září 2024 v korytě Desné postihla všechny obce po toku řeky, škody se zde vyšplhaly do stovek milionů korun. Hejtmanství připomíná, že v lokalitě navíc chybí možnost záchytu většího objemu vody.

Plánovanou studií navržená opatření navážou na protipovodňovou ochranu Rapotína a Vikýřovic. Ta by měla zadržet až padesátiletou vodu.

