Street art a graffiti jsou v Olomouci třicet let, inspirovaly se Prahou

Vstup na výstavu je pro návštěvníky středomoravské metropole zdarma. „Název výstavy se může zdát lehce kontroverzní, přesto je nadmíru výstižný. Tím, čím je chrám pro věřícího, je město pro sprejera a umělce. A ačkoliv jsou chrámy střeženy, nevyhnou se občas znesvěcení, podobně jako ulice či domy,“ uvádí kurátorka výstavy a organizátorka Street Art Festivalu Romana Junkerová.

Pořadatelé zároveň upozorňují, že akce v žádném případě nepodporuje vandalismus a ilegální graffiti.

Za vrcholnou éru street artu v Olomouci odborníci považují plastové černé kočky, ale výstava připomene i polystyrenové balonky či plakáty George W. Bushe, které byly reakcí na celosvětové dění po 11. září 2001 v New Yorku.

„Právě zmiňované kočky a balónky byly ve své době populární natolik, že je lidé odlepovali a brali si je domů,“ popsala Junkerová s tím, že výstava je jedinečná tím, že nabízí originály pouličního umění, které zdobily ulice Olomouce, jako plastové kočky, polystyrenové balonky, a které se staly fenoménem.

Její unikátnost ovšem spočívá hlavně v tom, že jde vůbec o první počin zmapování graffiti a street artové komunity na území Olomouce. „Výstava nemá za cíl ukázat, co je líbivé a co nikoliv. Výjimečně nechává nahlédnout pod pokličku do uzavřené subkultury kreativních lidí, kteří veřejný prostor Olomouce obohacovali nenásilnou tvorbou,“ upozornila kurátorka.

Graffiti a street art navíc přibližuje společenský fenomén a odraz doby, kdy byl internet v začátcích a kdy si teenageři užívali hry s hakisákem a poslouchání hip hopu.

„Vliv na rozvoj street artu v Olomouci měla i scéna v Praze, Pasta Oner a časopis Pop Life vydávaný v letech 1994–2001, jehož originální výtisky je možné na výstavě vidět také,“ řekla Junkerová.

Graffiti a street artová scéna se prolínaly, autoři tvořili chvíli graffiti a chvíli street art. „Nové crew se objevovaly jako houby po dešti. Nejstarší fotografie pochází z roku 1994, nejnovější je z roku 2022. Kromě zániku vojenského areálu na Velkomoravské ulici výstava ukazuje i současnou podobu Olomouce,“ naznačila kurátorka.

Součástí výstavy, která potrvá do 25. srpna, jsou také komentované prohlídky města zaměřené na street art. „Prohlídky se uskuteční 18. a 25. srpna a cena je 150 korun na osobu,“ uvedla.