Řemesla už lákají víc, technické obory ale mají dál problém naplnit třídy

Školy v regionu letos nabídly celkem 4 380 míst pro žáky devátých tříd, kteří se rozhodli studovat maturitní obory, další zhruba tři tisíce míst byly k dispozici na nematuritních oborech. Například Střední zdravotnická škola v Hranicích pro velký zájem přibrala další studenty.

„Pro nadcházející školní rok navýšila škola kapacitu o třicet žáků. Olomoucký kraj jí v tomto ohledu vyšel vstříc a navýšení na základě poptávky podpořil,“ komentoval to hejtman Josef Suchánek.

Ředitelka školy Hana Čamborová uvedla, že v Hranicích nastupuje do prvního ročníku oboru praktická sestra místo dosavadních šedesáti hned devadesát studentek a studentů. Dívky jsou v převaze, chlapců je v ročníku pouze sedm.

„Celkem máme v prvním ročníku 146 studentů, je plno. Kvůli navýšení počtu studujících na oboru praktická sestra jsme nabírali další kantory,“ sdělila Čamborová.

Podle ní pomohla k nárůstu zájmu o obor změna vyhlášky o zdravotnických pracovnících, kdy ze zdravotních asistentek a asistentů jsou rozhodnutím státu praktické sestry a není třeba speciální dovzdělávání.

„Nedostatek středního zdravotnického personálu v nemocnicích se tak začne snižovat,“ věří ředitelka hranické zdravotní školy.

Strojírenské obory hlásí pokles

Zatímco na gymnáziích, obchodních akademiích a zdravotnických školách je plno, technické školy mají ještě volná místa.

„Místa máme především na strojírenských oborech. Studenti mají ještě šanci nastoupit na obor obráběč kovů,“ uvedla ředitelka Střední školy řemesel Šumperk Irena Jonová.

Právě strojírenské obory jsou podle ní ty, kam se pořád nedaří dostat potřebný počet žáků.

„Třeba maturitní obor obsluha CNC strojů, který je velmi atraktivní, jsme letos pro nezájem vůbec neotevřeli, což je velká škoda. Odborníci tohoto typu jsou nedostatkoví,“ upozornila.

Naopak se podařilo změnit trend u řemeslných oborů, jako je truhlář, instalatér, zámečník nebo kadeřnice, kde škola hlásí plno. Kvůli vysokému zájmu musela odmítnout i třetinu zájemců o studium oboru elektrikář.

„Řekla bych, že se podařilo zlomit nedůvěru rodičů v řemeslné obory. Dlouho nevěřili, že by to mohla být pro jejich děti budoucnost. Teď se to snad už natrvalo změnilo,“ pochvaluje si Jonová. Její střední škola patří k největším v regionu – letos bude mít v prvním ročníku 350 dětí a celkový počet studentů dosáhne čísla 930.

Na volná místa už lze jen přestoupit odjinud

Podobně jako šumperská škola hlásí volná místa na technických strojírenských oborech třeba i Střední škola technická a obchodní Olomouc.

„Obecně se dá říct, že i na těchto oborech nám meziročně přibývá žáků, ale i tak jsou ještě volná místa. V průměru jsou tyto obory obsazeny z devadesáti procent,“ podotkl ředitel školy Marek Kryl.

Protože poslední kolo přijímaček se uskutečnilo koncem srpna, teď už mohou zájemci o volná místa nastoupit na školách v regionu jen v rámci přestupu.

„Uchazeč musí mít statut žáka na jiné střední škole. Potom může přestoupit k nám i na jiný obor,“ vysvětlil Kryl.