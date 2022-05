VIDEO: To není sklo, glosoval celník léky na drogy. Já vím, špitl pašerák

Jak nyní celníci informovali, osobní auto s českou poznávací značkou zastavili minulý týden ve středu krátce po čtrnácté hodině ve Štítech.

„Hlídka poté zahájila celní kontrolu vozu, ve kterém byl osmačtyřicetiletý řidič a šestatřicetiletá spolujezdkyně. Posádka uvedla, že jede z nákupů v Polsku zpět domů do Ostravy,“ nastínil mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj David Kubenz.

V zaplněném zavazadlovém prostoru bylo několik velkých igelitových pytlů s oblečením, které podle videozáznamu z kontroly řidič ochotně nabídl k prohlídce. Celníka ale víc zajímala čtveřice papírových krabic uložených za pytli. Na dotaz na jejich obsah muž bleskurychle odpověděl, že je v nich sklo.

Ihned po otevření první krabice ale bylo jasné, že jsou uvnitř léky obsahující pseudoefedrin, které se do Česka pašují z Polska na výrobu drog.

„Aha, tak to není sklo,“ konstatuje na videu celník, zatímco řidič nervózně přešlapuje vedle něj. „Já vím,“ reaguje zkroušeně. Hrozí mu za to totiž vězení od dvou až deseti let.

„V krabicích celníci nalezli téměř 12 600 tablet léku Stop Cold, z nichž by bylo možné vyrobit přibližně 890 gramů metamfetaminu, tedy drogy známé jako pervitin. Takové množství je na černém trhu možné prodat zhruba za 890 tisíc korun,“ nastínil Kubenz.