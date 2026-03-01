Šternberk je podle informací na webu města historicky zásobován z podzemních zdrojů severně od města. Jde o velmi kvalitní vodu, která nevyžaduje úpravu, vodojemy jsou však soustředěny právě v této oblasti.
„Jenže Šternberk se kvůli terénu rozvíjí hlavně jižním a západním směrem. Odběrná místa jsou tak od severních akumulací vzdálená, což při odstávkách či poruchách může znamenat nutné omezení dodávky vody – na jižním okraji města chybí akumulační ‚rezerva‘,“ nastínila radnice.
S tím má pomoci právě Aleš, pojmenovaný podle místního názvu lokality. Dvoukomorový vodojem se dvěma akumulačními nádržemi, každé o objemu 250 metrů krychlových, umožní držet v zásobě až 500 tisíc litrů vody. Součástí stavby bude také přívodní a odběrný řad, oba o délce 780 metrů, které vodojem napojí na vodovodní systém.
Dále navíc vznikne přívodní vodovodní řad do sousedního Štarnova o délce zhruba kilometr, čímž dojde k propojení dvou vodárenských soustav – skupinového vodovodu Šternberk a skupinového vodovodu Bohuňovice.
„Obce jižně od Šternberka, zejména Štarnov, Bohuňovice a Hlušovice, které jsou napojeny na skupinový vodovod Bohuňovice, mají zájem o napojení na šternberskou vodu kvůli její kvalitě a dostatečné vydatnosti zdrojů,“ přiblížili zástupci šternberské radnice.
Ve zmíněných obcích se totiž čerpá voda z mělké zvodně ve Středomoravské nivě, kde se objevují nadlimitní koncentrace železa a manganu. Propojení soustav má tak pomoci zlepšit kvalitu i jistotu dodávek v širším území. Celý projekt bude stát téměř 48 milionů korun, 70 procent pokryje dotace od ministerstva zemědělství.