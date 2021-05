Koronavirus děti nezastavil, v některých sportech jich dokonce přibylo

„Je to především díky obětavcům, kteří s mládeží pracovali, byť to bylo jenom v online formě,“ ocenil šéftrenér Fotbalového svazu Olomouckého kraje Lukáš Staroba.



Sportovní kluby obnovily tréninky mládeže po dlouhém půlroce. Fotbalový trenér pro přerovský okres Jan Kroča ví, jak těžké bylo mladé udržet, aby cvičili a trénovali individuálně alespoň tak, jak restrikce umožnily. Sám patří k nejlépe hodnoceným trenérům, kteří dokázali s mládeží celou dobu lockdownu pracovat.

„Byl jsem s mladými fotbalisty v kontaktu šestkrát týdně. Přes Zoom probíhaly denně s výjimkou neděle hodinové tréninky. Šlo o jógu, kompenzační a intervalový trénink. Určitě nedošlo na to, že bychom teď měli na hřišti malé fotbalisty, kteří zapomněli hrát nebo jsou bez kondice,“ pochvaloval si Kroča.

Nezaznamenal žádné velké úbytky mladých fotbalistů. „Myslím, že pomohli i rodiče. Spoustu z nich covid přesvědčil, že sport je pro mladé nezbytný,“ míní.

Krajská trenérka házené pro Olomoucký kraj Klára Sovová má přehled o situaci v celkem patnácti klubech házené napříč regionem.

„Úbytek sice nějaký byl, ale teď registrujeme zvýšený zájem, takže bych řekla, že ve finále dětí v mnoha klubech ještě přibude,“ věří. Trenéři v regionu podle ní dostali upozornění a malým sportovcům přidávají zátěž postupně.

Stoupl zájem o florbal i cyklistiku

Výrazný pokles základny v dětských kategoriích nehlásí ani agilní atletický klub Atletika Šumperk. A malí atleti neztratili své dovednosti.

„Řekl bych, že pětadevadesát procent dětí se vrátilo ke sportu. Myslím, že bylo důležité, že jsme je pravidelně sledovali, dávali jim týdenní plány, co mají dělat, chystali jsme doplňkové akce, jako například florgolf,“ svěřil se šéf klubu Tomáš Vykydal.

Přerovští florbalisté dokonce zaznamenali víc malých členů. „Oficiálně skončili tři, ale na druhou stranu se nám deset dětí hlásí,“ shrnul trenér přerovské florbalové mládeže Pavel Ceh.



Sportem, kterému pandemie pomohla, je cyklistika. Šéf olomouckého bikového klubu Kamil Tatarkovič vidí nyní výrazný nárůst zájmu o ježdění v bikeparku.

„Lidé se chytají příležitostí. Uvědomili si, že jakýkoli sport je dobrá investice do jejich ratolestí. Je to vidět i u nás v bikeparku. Teď se tady otočí i sedmdesát dětí za den, před covidem to byla asi třetina. Když to vydrží, můžeme být spokojení,“ pochvaloval si Tatarkovič.