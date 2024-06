Dál stavíme na morálce a sportu, ujišťuje sokol. A těší se na slet do Prahy

Od podzimu chodil každý pátek do sokolovny v Náměšti na Hané, kde s ostatními „bratry“ piloval sestavu ke dvanáctiminutovému vystoupení na letní slet v Praze. Pro vzdělavatele Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy Tomáše Labounka půjde už o třetí účast. Zároveň se těší na cvičenky z napadené Ukrajiny, kam před časem vezl kromě materiální pomoci i vybavení do tělocvičny.

„Slety jsou v současnosti co šest let a každý je jiný. Pro Sokola zároveň bývají osudové, zmiňme například roky 1912 nebo 1938. Teď se musíme vyrovnat se zpronevěřením peněz v České obci sokolské, zasáhlo nás to,“ věří Labounek v novou éru po třaskavé kauze.

Poslední slet se konal před covidem, pak hned začaly přípravy na ten sedmnáctý. Když bylo jasné, že se bude cvičit dvanáct skladeb, začali sokolové po celé zemi trénovat choreografie.

„V Hodolanech jsme malá jednota, pro účast na letošním sletu jsme se rozhodli jen dva, proto jsme jezdili do Náměště, kde jim zase dva lidé chyběli. Dohromady je nás dvanáct, což je pro cvičení sestavy základní celek,“ vysvětluje Labounek, jenž je v Olomouci starostou Sokola Hodolany. Dorostenci a muži vystoupí s dvanáctiminutovým programem Před kamerou.

Tisíc členů do Prahy

Choreografie se postupně zdokonalují na oblastních, župních a krajských sletech. V Olomouckém kraji je akce v plánu v sobotu 15. června na městském stadionu v Přerově.

Z kraje pak může do Prahy na slet konaný od 30. června do 5. července vyrazit odhadem do tisíce členů. Svou stopu tam region bude mít i díky výtvarníkovi Jaromíru Švejdíkovi alias Jaromírovi 99 pocházejícímu z Jesenicka, jenž jí dodal vizuální podobu.

Na ploše pražského Edenu, kde sídlí fotbalová Slavia, se v jeden moment při hromadných skladbách objeví až dva tisíce sokolů. V průvodu centrem hlavního města pár dní předtím jich má být 15 až 17 tisíc.

„Účast na sletu je životní zážitek, který přináší nová přátelství a člověka obohatí na několik let,“ básní Labounek.

Zároveň je akce významná také pro organizaci samotnou. „Každý slet má nějakou výraznou společenskou souvislost. Vůbec první v roce 1882 na Střeleckém ostrově byl jen zkouška. Druhý, chystaný o pět let později, se už nekonal, protože císař pán František Josef správně pochopil, že jsme buřiči. Na šestém sletu v roce 1912 už byla situace úplně obrácená, nikoho už jsme se neptali, a tak nezahrála rakouská hymna a nezavlály ani rakouské prapory,“ připomíná sokolský vzdělavatel odhodlání členů, které později vedlo k založení legií zejména v Rusku a Francii a přispělo ke vzniku samostatného Československa.

Slet spojuje

Heslo letošního setkání je Slet spojuje a spolek ho může využít také k tomu, aby se sjednotil po zpronevěře 46 milionů, o které ho připravila asistentka již bývalé předsedkyně Hany Moučkové. Když začalo vyšetřování, podvodnice letos v lednu spáchala v Tyršově domě sebevraždu.

„Sokol je morálně raněn, ale určitě zase poletí. Máme prozatímní vedení, příští rok jsou řádné volby. Možná se vedení vyčistí a omladí a pojedeme dál. Se všemi to samozřejmě otřáslo. Tento slet by měl organizaci rehabilitovat a doufám, že se to podaří. Dáme do toho vše a ukážeme sobě a hlavně ostatním, že Sokol chce dál stavět na morálce, na čestnosti, na sportu, na vlastenectví, na kamarádství. To jsou hodnoty, které si nesmíme nechat nikdy vzít,“ zdůrazňuje Labounek.

Sletového týdne se zúčastní zhruba 20 tisíc cvičenců, nejen z Česka ale i ze zahraničí, například ze Spojených států, Brazílie, Německa či Rakouska. Přijet má i několik desítek členek z Ukrajiny.

Tělovýchovná organizace na podzim 202 obnovila po osmdesáti letech v napadené zemi sokolskou jednotu Malyn a loni v dubnu odvezli čeští sokolové na Volyň také cvičební nářadí a materiál.

Misí se třikrát účastnil i Labounek. „Začínali z ničeho. Kromě potravin a zdravotnických věcí jsme dovezli žíněnky, karimatky, gymnastického koně. Navzájem jsme si dodávali energii. Nedokážeme si to představit. V takové atmosféře nacvičují na slet, obdivuhodné.“