Slibovaná multifunkční hala v Olomouci je stále ve hvězdách. Nejsou peníze

Hlavním problémem od počátku je to, že město nemá šanci poskládat tolik peněz na tak rozsáhlou rekonstrukci. Ostatně právě proto měla být zásadní podpora ze strany státu, kterou ANO slíbilo.

Jak již MF DNES dříve informovala, po volbách se ukázalo, že 800 milionů rozhodně nemůže uvolnit Babišova vláda, jak se mohlo ze slibů zdát, jelikož hala není vládní projekt.



Státní financování se tedy přeneslo na bedra nedávno založené Národní sportovní agentury (NSA). Jenže i to má háček. NSA bude vypisovat běžné dotační tituly a o slibované stovky milionů se chce poprat více měst.

„Čekáme, jak nastaví dotační programy. Chvilku se mluvilo o tom, že bude možné čerpat maximálně 150 milionů, tak proto jsem tam poslední dobou jezdil, abych jim řekl, že za takové peníze to nikdo nepostaví,“ popsal primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Zatím se zdá, že v případě navýšení částky se bude konečná podpora pohybovat nejspíše kolem 300 milionů. Proto, jak ostatně uvedl Žbánek v nedávném rozhovoru pro MF DNES, bude zásadní podpora ze strany kraje.

„Od začátku to bylo uvažované jako skládanka z různých dotačních titulů. Abychom měli tři čtvrtě miliardy od státu a zbytek dali z našich a krajských zdrojů,“ tvrdí nyní Žbánek.

V případě krajské podpory se objevuje problém

Zhruba před týdnem se konalo zasedání městské rady, na kterém se řešil jediný bod – zimní stadion. Jako host byl přizván i hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).



Oslovení členové rady se však shodují, že Oklešťkova návštěva rozhodně situaci nevyjasnila. Tolik očekávaná deklarace kraje, že s projektem investičně pomůže a pošle nutné stovky milionů, totiž nezazněla.

„Neměl jsem pocit, že by se kraj nějak hnal do investice v centru města,“ říká náměstek Martin Major (ODS).

„Kraj má vlastní miliardový schodek kvůli dopadům koronaviru. Pan hejtman spíše deklaroval možnost se podílet na provozních výdajích než na investičních,“ popsal schůzi další náměstek Otakar Bačák (spOLečně).

Ze zveřejněného zjednodušeného zápisu z rady lze vyčíst, že hejtman mimo jiné uvedl, že případná podpora kraje by nebyla hned a jednorázově, ale rozložená například do tří let.

Jak se shodlo několik zdrojů MF DNES, jeden z možných důvodů, proč už kraj konkrétní podporu městu dávno neslíbil, je fakt, že vztahy mezi primátorem Žbánkem a hejtmanem Oklešťkem se po dlouhodobých neshodách dostaly na bod mrazu.

Okleštěk navíc není velkým zastáncem rozpracovaného projektu. Za pozornost však stojí především hejtmanova poznámka z jednání rady, že „představou kraje je spíše vybudování nového objektu na periferii města“.

Hala v prostoru bývalých vojenských skladů

Taková alternativa zřejmě opravdu existuje. Před lety vznikla studie, která umisťuje multifunkční halu do prostoru bývalých vojenských skladů ve Velkomoravské ulici.



Rozsáhlý areál loni vydražila firma vlivného olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka, mimo jiné majitele banky Creditas. Následně společnost, na niž jsou pozemky psané, získal bez uvedení detailů jiný velký místní hráč – developer Richard Morávek.

Morávek s Hubáčkem k sobě mají obchodně již nějaký čas velmi blízko. Sám Morávek nechtěl zatím možnou výstavbu haly na svých pozemcích komentovat.

Je však patrné, že minimálně Žbánek stojí spíše za doposud připravovaným projektem přestavby zimáku. „Toto je jediný projekt, který se může začít do roka stavět,“ říká k plánu na „ledovou kostku“ primátor.

„Velkomoravská by znamenala zpracovat regulační plán, změnit územní plán, zbořit areál a vybudovat halu. Já jsem se s panem Morávkem na to téma bavil, ale pokud je tady investor, tak musí říct, z čeho chce halu financovat. A bez provozních dotací to dnes neudělá nikdo,“ tvrdí Žbánek.

MF DNES se obrátila s řadou otázek k tématu i na hejtmana Oklešťka, ten však jen reagoval SMS, že „má dovolenou a nabitý program“.

Vedení radnice bude přitom brzy muset rozhodnout, jak naloží s nezbytnou opravou střechy arény. Té se totiž velmi rychle krátí životnost.

Na stole jsou tři varianty. První, časově náročná, ale „jen“ za 30 milionů, druhá za 50 milionů a třetí, která by v zásadě odstartovala rekonstrukci – jenže za 150 milionů.