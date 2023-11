Blesk zasáhl na táboře tři lidi, za jejich záchranu skauty ocenil Senát

Zástupci 3. skautského oddílu OMNIA Spálov přijeli dnes do Senátu, kde je přivítal předseda Miloš Vystrčil spolu s místopředsedkyní a senátorkou Jitkou Seitlovou.

„Důvodem tohoto slavnostního přijetí bude předání pamětního ocenění za záchranu života na skautském táboře,“ vysvětlila Kristýna Lauschová, asistentka místopředsedkyně Senátu.

Tragédie se odehrála 24. července na letním skautském táboře na Olomoucku, kdy za večerní bouře zasáhl blesk tři lidi.

„Z toho nejvážněji jednoho nezletilého chlapce, který upadl do stavu bez známek základních životních funkcí. Pohotová reakce všech přítomných spočívající mimo jiné v zavolání zdravotnické záchranné služby, postarání se o ostatní účastníky tábora, běhu naproti složkám IZS, jelikož se tábor konal v lese, tak aby bylo možné jeho rychlejší nalezení, a především poskytování první pomoci chlapci zachránila život,“ připomněla Lauschová.

Kvalitní resuscitace

Malý skaut byl po deseti dnech od tragédie propuštěn z nemocnice bez trvalých následků. „Což by podle slov lékařů bez spolupráce všech přítomných a kvalitně provedené resuscitace nebylo možné,“ upozornila asistentka.

Lékař Martin Kutěj, který zasahoval na místě tábora, rychlé a duchapřítomné oživováni hocha rovněž pochválil. „Po zásahu vysokoenergetickým elektrickým proudem nejčastěji dochází k zástavě oběhu, následně k popáleninovému traumatu a zástavě dechu,“ uvedl tehdy.

„Včasné zahájení dýchání z úst do úst a velmi rychlé a přesné použití externího defibrilátoru určitě mělo vliv na to, že chlapec vyvázl bez trvalých následků. Za to si všichni zasahující laici zaslouží určitě poděkování,“ dodal Kuděj.