Přelom roku nabízí ohňostroje, show otužilců, speciální prohlídky i výšlapy

V Olomouci odpálí petardy v neděli v 18 hodin z areálu Korunní pevnůstky a nebe se rozzáří po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru. Na Nový rok potěší milovníky ohňostrojů také v Přerově.

„Ohňostroj bude vzpomínkový. Připomene místní muzikanty, například oba Pavly Nováky a také Jaroslava Wykrenta,“ přiblížila mluvčí města Lenka Chalupová. Světelná show nad řekou Bečvou začne také úderem 18. hodiny a potrvá jedenáct minut.

Na tisíce světel na obloze se mohou 1. ledna těšit rovněž obyvatelé Jeseníku.

„Novoroční ohňostroj s přípitkem a novoročním přáním starostky města odstartuje v 18 hodin na Masarykově náměstí,“ uvedla mluvčí města Lucie Musialová. Podívaná vydrží na nebi necelých patnáct minut.

Po dvouleté pauze odpálí ohňostroj též v Prostějově. K vidění bude už v sobotu od 20 hodin.

„Půjde o show kombinující hudbu, mluvené slovo a pyrotechnické efekty. Hlavním motivem je příchod Pernštejnů do Prostějova,“ sdělila primátorova náměstkyně Milada Sokolová. Rachejtle mají na večerní obloze vytvářet pestrobarevné obrazce patnáct minut, odpalovány budou z náměstí T. G. Masaryka.

Zvířata při ohňostrojích trpí

Slavení se zábavní pyrotechnikou je ovšem noční můrou majitelů domácích zvířat, zejména psů, které ohlušující rány stresují.

„Nikdy při střílení petard a ohňostroje nenechávejte psa venku,“ doporučuje za olomoucké strážníky mluvčí Petr Čundrle.

Mazlíčci by podle něj měli dostat možnost uchýlit se do komfortní zóny. Pokud někomu zvíře uteče, měl by se obrátit na útulky nebo požádat o pomoc na sociálních sítích.

O ohleduplnost žádá i olomoucká zoo. „Zvířata slyší až padesátkrát intenzivněji než lidé. Zvuky ohňostrojů se tak pro ně mohou měnit v nekonečné peklo, které provází zmatenost, neklid, dezorientace,“ připomněla mluvčí zahrady Iveta Gronská.

Dorazí přemožitelka kanálu La Manche

Jednou z nejnavštěvovanějších neohňostrojových událostí přelomu roku bude tradiční silvestrovská otužilecká show v Přerově, která začíná v sobotu ve 14 hodin. Na březích Bečvy se při této akci pravidelně tísní tisíce diváků. Otužilci přicházejí k řece Bečvě v recesistických kostýmech, připijí si šampaňským a potom už se ponoří do ledové vody.

Letos se koná po dvouleté covidové přestávce už 51. ročník této populární akce. Diváci se mohou mimo jiné těšit na účast přemožitelky kanálu La Manche Dany Zbořilové. Přijede také vnuk zakladatele přerovské akce Františka Venclovského Petr Válek.

„Přáli bychom si pořádný mráz, protože voda je pak teplejší než vzduch,“ svěřila se šéfka otužileckého plavání v Přerově Kamila Svobodová. Takové počasí zřejmě podle prognóz meteorologů nebude, přesto organizátoři znovu slibují skvělou otužileckou show.

Řada věřících si pro změnu nenechá ujít půlnoční mši v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně. Začíná od první minuty roku 2023. Už na Silvestra dopoledne se tam také koná několik bohoslužeb a k vidění bude živý betlém.

Někteří organizátoři myslí i na děti. Jen pro ně organizuje silvestrovské oslavy třeba Pradědovo dětské muzeum v Bludově na Šumpersku. Konají se dnes od devíti do šestnácti hodin. Kromě bohatého programu muzeum slibuje zapůjčení kostýmů.

Turisté pokoří Bradlo i Velký Kosíř

Zájemci se mohou těšit i na návštěvu historických památek. Hrad Šternberk nabízí silvestrovské sváteční prohlídky od 10 do 15 hodin. Ve stejnou dobu se nadšenci protáhnou při turistickém Kufrování, což je běh se startem a cílem na hradním nádvoří.

A nebudou chybět ani koncerty. V kostele svaté Barbory v Zábřehu se koná novoroční koncert 1. ledna od 16 hodin. Zábřežský komorní orchestr zahraje například Mozartovy skladby.

V první den roku 2023 si přijdou na své též milovníci pěších túr. Vydat se mohou na vrchol Bradlo buď z Nové Hradečné, nebo Libiny či na Velký Kosíř, případně vystoupají na kopec Račice u Zábřehu.

Nechybí ani tradiční novoroční výstup na kopec Háj na okraji Šumperka nebo na Jedovou u Šternberka. Lidé se mohou vydat na kopce kdykoli dopoledne. Organizátoři je budou čekat mnohde až do 14 hodin, často i s občerstvením.