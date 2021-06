Firma najatá na údržbu zeleně v Olomouci selhala, lidé sekají trávu sami

Na některých místech krajského města vzali lidé do ruky vlastní sekačky. Podle technických služeb selhala najatá firma, a proto s ní město ukončilo spolupráci.

Aby si mohly jít v Radíkově děti zakopat na tamní plácek, poprosil minulý týden předseda místní komise Jan Zvěřina údržbáře, který v městské části sekal trávu, ať tam zajede.

„Odchytil jsem pána s traktůrkem a posílal ho tam, ale byl jsem tam v úterý a není to hotové. Ukazoval mi mapu se zakreslenými plochami od technických služeb, ale dodělané je to jen částečně. Hrubým odhadem je sedmdesát procent nesesečeno,“ hodnotil.

„Zmizeli jak pára nad hrncem a momentálně se nic neděje. Někteří lidé už si trávu na veřejných místech sesekli. V Radíkově žiju pětašedesát let a taková hrůza tady nebyla,“ poznamenal Zvěřina.

Posekaná - neposekaná, leží a hnije

Podobnou situaci zažívali i v částech Holice, Nový Svět, Nemilany nebo Droždín. „Před dvěma týdny k nám najely dva traktůrky, které trávníky promulčovaly. Tráva je teď posekaná neposekaná, co tam leží, tak hnije. Pak odjely a už tu nikdy nebyly. Zbytek není dosekaný vůbec,“ líčí Rostislav Hainc z Droždína, kde vede místní komisi.

Občas chodí sekat kolem domu starším lidem, teď s ostatními sousedy chystá brigádu. „Možná ji uděláme příští týden, ať to trochu vypadá. Plochy kolem školy a rybníka jsou v hrozném stavu,“ plánuje.

V jiných městských částech zase například nebylo přes metrovou trávu vidět z vedlejších ulic do křižovatky.

V Olomouci je přibližně 260 hektarů, na nich je potřeba starat se o zeleň. Zhruba o polovinu pečují technické služby města, zbylou část zadávaly externím dodavatelům.

Ani technika, ani pracovníci

Právě na spolupráci se soukromou firmou teď podle městské akciové společnosti sekání trávy uvázlo. Výběrové řízení vyhrála pražská společnost Zenova services. Předložila požadované doklady i reference a nabídla nejlepší cenu.

„Bohužel již od začátku nedokázala zajistit dostatečný počet techniky a pracovníků, přestože předmětem doložení kvalifikace bylo i prohlášení, že disponuje dostatečným množstvím strojů na zajištění údržby zadaných ploch,“ uvedl ředitel Technických služeb města Olomouce Pavel Dostál. K 18. červnu proto služby spolupráci s firmou ukončily.

Dostál doplnil, že společnost neplnila termíny ani kvalitu práce vyplývající ze smlouvy uzavřené od května do konce roku.

„Na dodavatele mířila od začátku kritika občanů kvůli poškozování majetku. Šlo o rozbitá skla aut, poškrábaná auta, rozbité fasády domů. Největším problémem byla kvalita práce a dodržování termínů,“ upřesnil ředitel.

Někde jeho kolegové výsledek práce soukromé firmy nepřevzali, jinde ani nezačala.

Termín prvního sekání se místy protáhl přibližně o čtrnáct dní. Ředitel technických služeb proto nevylučuje, že napravování nehotové práce může ovlivnit harmonogram druhé seče tam, kde se o zeleň stará jeho společnost.

„Z velké části teď dosekáváme vlastními silami a za výpomoci odborných dodavatelských firem nehotové práce. V uplynulých týdnech jsme sekali i o sobotách a ještě to předpokládáme. Uděláme vše pro to, aby druhá seč byla dokončena do 12. července,“ přislíbil Dostál.

Předminulou sobotu musel mimořádně vyjet se sekačkou k autobusovému nádraží i on, spolu s vedoucími provozoven a mistry.

Smlouva uvádí sankce pět tisíc korun denně za jednu neposekanou oblast a stejný postih je za prodlení nebo neodstranění vad. Soupis nehotové práce ani penále zatím vyčíslené nejsou.

Redakce MF DNES kontaktovala společnost Zenova services, její zástupci se však s ohledem na neuzavřená jednání zatím nechtěli vyjadřovat.

Technické služby zvažují, že budou trávu v Olomouci sekat vlastními silami. Rozpočet by to podle ředitele výrazněji zatížit nemělo.

„Samozřejmě bude nutné nakoupit novou techniku, ale jedná se o náhradu za starší stroje v rámci plánu obnovy. Bohužel letošní zkušenost nás nutí přehodnotit výběrová kritéria a také rozsah zadání prací pro externí dodavatele,“ sdělil Dostál.