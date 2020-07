Kvůli dalším penězům na plány hejtmanovy dcery udělil kraj dotační výjimku

Co znamená de minimis Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy. zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže