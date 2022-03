V padlé Sberbank má v Olomouckém kraji peníze i řada radnic, až sto milionů

Starostka malé vesnice Slatinky na Prostějovsku Monika Prokopová měla při sledování začátku ruské invaze na Ukrajinu šťastné vnuknutí. Obecní finance uložené ve Sberbank v předtuše problémů rychle převedla do jiné banky.

„Až do pátečního odpoledne jsme s vytřeštěnýma očima čekali, jestli bude platba provedena, ale vyšlo to. Jde totiž o naše jediné peníze,“ popisuje Prokopová horké chvilky, kdy bylo v sázce sedm milionů korun.

Část dalších obcí a měst ale nestihla peníze převést, než v pátek začala banka omezovat služby kvůli velkému náporu klientů. Ti vybírali hotovost, přesouvali peníze jinam nebo rušili účty. Česká Sberbank patřící do skupiny spadající pod největší ruskou banku Sberbank Rosii nakonec následkem toho přišla o likviditu.

V pátek ve dvě hodiny uzavřela všechny své pobočky a zastavila i karetní transakce a takový stav zůstal s odkazem na nepříznivou geopolitickou situaci i po víkendu. V pondělí pak Česká národní banka (ČNB) spustila kroky k odejmutí licence.

Podle starostky Slatinek se Sberbank zcela odmlčela. „Vůbec nekomunikují, kanály jsou mrtvé, telefon nikdo nebere. Měli jsme tam přitom kontaktního člověka, protože účty jsme tam měli roky.“

Jediné dostupné vyjádření je tak na webu banky. „V souladu s rozhodnutím ČNB ze dne 28. února není od tohoto dne umožněno přijímat na bankovní účty vedené u Sberbank CZ jakékoliv platby, s výjimkou plateb, které jsou určeny na úhradu splátek úvěrů, nebo plateb určených na mimořádné splátky či předčasné splacení těchto úvěrů,“ stojí ve včera vydaném prohlášení.

Radnice jsou v nejistotě

Třeba uničovská radnice nemá přístup ke svým 106 milionům korun na investice.

„Chod města ale není nijak ohrožen. Na dalším účtu vedeném u jiné banky je dostatek finančních prostředků k pokrytí běžných výdajů,“ podotkl starosta Radek Vincour s tím, že radnice se problémem intenzivně zabývá.

„Jsme v kontaktu s představiteli Svazu měst a obcí a jejich prostřednictvím s Českou národní bankou. Pevně doufáme, že se situace co nejdříve vyřeší,“ sdělil Vincour.

Potíže má i Šternberk. „Zjišťujeme, jak to je, připojujeme se k ostatním obcím a uvidíme,“ řekl starosta Stanislav Orság.

Všichni hledají informace, kde se dá, někteří se zkusili obrátit na poslance z kraje.

„Samosprávy daly do banky peníze s péčí řádného hospodáře, protože za to dostaly nějaký úrok, bez ohledu na vlastníka. Teď se k nim nemohou dostat. Budu to řešit přímo s ministrem financí, jak to vypadá a zda bude stát těmto obcím nějak pomáhat,“ uvedl například v pondělí olomoucký poslanec za ODS Martin Major.

Měli účty u předchůdkyně či je lákaly podmínky

Některé radnice k bance přešly kvůli výhodným podmínkám, jiné měly historicky účet u Volksbank CZ, která se v roce 2013 stala součástí mezinárodní skupiny Sberbank.

„Časově byl převod peněz záležitost dvou dnů. Přijde mi to jako naprosto fatální chyba státu, proč Česká národní banka nevydala nějaké varování? Starostové nemají takové znalosti, aby věděli, že teď mají třeba den na to, aby vyvedli peníze. A to nemluvím o tom, že spousta obcí měla vklady vázané,“ kritizovala Prokopová.

„Soucítím s tím, komu se převod nepovedl, protože nikdo na nic neupozornil. Hlavně na malých obcích toho mají starostové na bedrech strašně moc. Jak si to může někdo dát do souvislosti, když ještě odpoledne předtím si přečte, ať se nebojí, nezmatkuje, nepanikaří, že centrála banky je ve Vídni a podobně,“ poznamenala starostka k informacím ve veřejném prostoru.

Situaci se bankovní rada ČNB věnovala na nedělním mimořádném jednání.

„Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě,“ okomentoval vše guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše sto tisíc eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun. Peníze bude vyplácet Komerční banka. U samospráv jsou ale podmínky odlišné.

„Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající půl milionu eur, a při splnění dalších zákonných podmínek,“ informovalo ministerstvo financí.

Zbývá zřejmě jen čekat, kolik vynese likvidace

Pro větší obce je to vážný problém. Zbývá jim patrně jen čekat na likvidační řízení.

„Vzhledem k tomu, že tato akciová společnost pozbyla oprávnění k provozování živnosti, musí dojít k jejímu zrušení, tedy likvidaci. Ta představuje vypořádání majetkových poměrů rušeného subjektu,“ shrnul ekonom Lukáš Kovanda.

„V případě Sberbank CZ ji provede likvidátor jmenovaný soudem na návrh České národní banky. Rozhodne o ní taktéž soud,“ dodal.

Už v pátek začala obce v kraji obvolávat Finanční správa, aby nejpozději do úterka nahlásily nová čísla účtů. Jinak by se k nim nedostaly daňové příjmy. Na změny v zasílání poplatků upozorňují na svých webech například Určice či Lutín.

Spolu s tím procházel krajský úřad připravené platby, protože chtěl mít jistotu, že peníze třeba z dotací nemají být poslány na účet u Sberbank.

„Pokud takový případ nastal, vyjednali jsme s konkrétním subjektem změnu účtu,“ sdělila vedoucí ekonomického odboru Olga Fidrová.