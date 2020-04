Dobrovolný hasič zachránil dvě ženy z hořící dílny, ve které se šily roušky

Dům se rychle plní hustým dýmem. Žena uvězněná v prvním patře je vystrašená, sedí na okně, nejspíš bude muset vyskočit, aby se před plameny zachránila.

Pod okny se najednou objevuje modrá avia, řidič pohotově přistavuje auto k domu, vylézá na střechu vozu a pouští se do akce, jejímž výsledkem jsou nakonec dva zachráněné životy.

„Řekl jsem paní, ať se přetočí na břicho, chytil jsem ji za nohy a pomalu z okna sundal na střechu avie,“ vypráví Bronislav Rýpar, jehož příběh zveřejnili krajští hasiči na svém facebookovém profilu.

„Kdybych tam nepřijel, tak by asi skočila, neměla se jak jinak dostat ven. Bylo to celkem vysoko, určitě by se při skoku zranila,“ popisuje.

Střecha místo kontejneru

Je předposlední březnový den a v hračkářské dílně firmy Noe v Lipníku nad Bečvou se již několik dní místo hraček vyrábějí plátěné roušky pro obyvatele města a lékaře. Během dopoledne 30. března však dostávají hasiči zprávu, že v domě vypukl požár. Původní informace hovoří dokonce o deseti lidech, které plameny v budově uvěznily.

Když přijíždějí první jednotky na místo, je už dílna naštěstí prázdná. Zásluhu na tom má především Bronislav Rýpar, bývalý vojenský hasič, který má zkušenosti ze zahraničních misí a v současné době slouží v jednotce dobrovolných hasičů v Lipníku.

Náhodou byl se svou modrou avií poblíž, a když viděl hustý dým stoupající k obloze, okamžitě vyrazil na místo. Když přijížděl k požáru, všiml si, že hořící budova není prázdná.

„V tu chvíli jsem otočil auto, vjel do protisměru a najel přímo k domu,“ popsal Rýpar.

„Řešil jsem, jak se co nejlépe dostat k oknu. Mrzelo mě, že jsem neměl na autě kontejner, ten by se totiž výborně hodil a dal by se využít jako skluzavka. Tak jsem prostě improvizoval,“ popsal.

Jakmile pomohl ven první ženě, všiml si, že v hustém dýmu stojí ještě jedna. „Byla úplně vyděšená, nemohla se pohnout. Musel jsem na ni trochu zvýšit hlas, aby mě slyšela, ale poslechla, přišla k oknu a stejným způsobem jsme ji společně vytáhli ven. Stačila ještě chvilka, nadýchala by se kouře a bylo by zle,“ říká Rýpar.

Se záchranou druhé ženu mu pomohl Sebastian Koky, který bydlí v domě vedle dílny.

„Je to stokilový chlap, takže se dost hodil. Byl jsem rád, že se někdo z přihlížejících odhodlal a přišel mi na pomoc. Jinak tam spousta lidí jen stála a fotila,“ vzpomíná na pomoc od Kokyho.

Záchrannou akci nakonec odnesla kromě dílny i střecha jeho auta. „Snažili jsme se ji vyklepat, ale zůstala trochu hrbatá. Tak budu mít alespoň vzpomínku,“ dodává.