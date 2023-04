Radnice bojují za zachování vybraných poboček pošty, chtějí je směnit za jiné

Například Olomouc chce udržet službu na Horním náměstí, v Litovli předložili na schůzce argumenty pro Chudobín.

Starostové věří, že ve zveřejněném seznamu rušených poboček dojde ke změnám. Soupis tří set poboček určených ke zrušení už posvětila vláda.

Nadějí pro samosprávy, které do výběru nemohly mluvit, je vyhandlovat preferované pobočky za jiné. Jako v Olomouci, kde má zaniknout polovina ze čtrnácti poboček.

„Vedení pošty je sice přesvědčeno, že je jejich výběr správný, ale my s nimi nesouhlasíme. Proto jsme jim na středečním společném jednání navrhli několik změn. Mezi ty hlavní patří zachování pošt na Horním náměstí a v Holici, odkud by to tamější obyvatelé měli mít nově na nejbližší pobočku skoro pět kilometrů,“ uvedl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Dodal, že město zároveň odmítlo návrh vyměnit Holici za Svatý Kopeček. „V případě pošty na Horním náměstí nám zase přijde nepochopitelné, proč chtějí uzavřít právě tuto dobře dostupnou a hojně využívanou pobočku, která má navíc bezbariérový přístup a funguje i jako důležitý orientační bod pro nevidomé. Zástupcům pošty jsme proto předali požadavek na výměnu pobočky za tu na náměstí Republiky, jejíž fungování už před nějakou dobou omezili,“ sdělil Žbánek.

Směnu zkouší i vedení Litovle, jež s poštou jednalo ve čtvrtek skoro dvě a půl hodiny. Upozorňuje, že ač vybrané pobočky v Chudobíně a Unčovicích spadají pod město, jde de facto o vesnice, odkud by dojíždění do Litovle bylo komplikované.

„Docházková vzdálenost těchto obcí od Litovle je více než pět kilometrů, ne uvedené tři. Dále je dostupnost městských částí zajištěna linkovými autobusy, nemáme městskou dopravu, jenže otvírací doba pošty Litovel se neshoduje s příjezdy autobusů,“ zmínil litovelský starosta Viktor Kohout (SNK).

Spádovost chudobínské pošty je podle něho včetně okolních obcí 2 700 lidí, v Unčovicích asi 550.

„V Chudobíně v bývalém zámku navíc běží developerský projekt bytů pro seniory, který v horizontu dvou let navýší počet obyvatel o dvě stě,“ podotkl starosta. „Není tam obchod, hospoda, takže je to do jisté míry i komunitní záležitost,“ dodal.

Spolu s dalšími podklady poslali Litovelští své stanovisko České poště v pátek. „Do týdne možná dojde k přehodnocení. Je nám jasné, že to bude kus za kus, pošta musí splnit vládní opatření. Pokud budou chtít vyjít vstříc a uznají argumenty, budou muset najít jinou alternativu,“ řekl Kohout.

Proč nedali vědět dopředu?

Radnice poště vyčítají, že se jich předem nezeptala. „Ještě na začátku roku jsme jednali o tom, že chtěli omezit provoz na poště na hlavním nádraží, a to pouze v sobotu. Na to potřebovali souhlas vedení města. A teď nám zruší čtyři pobočky bez toho, aby nás informovali. Této komunikaci nerozumím,“ komentoval situaci primátor Prostějova František Jura (ANO).

Pobočka České pošty na Plumlovské ulici v Prostějově, kterou chce podnik zrušit, by nakonec mohla zůstat v provozu, to je výsledek jednání primátora Jury s oblastním ředitelem firmy Pavlem Smyčkem,

Česká pošta by potom zrušila pobočku v Čechovicích. To ovšem radnice nechce. „Zrušení pobočky v Čechovicích není řešení. Tamní občané mají stejné právo na služby jako všichni ostatní. Proto jsme České poště nabídli zachování pobočky v Čechovicích v režimu Partner,“ vysvětlil Jura.

Pobočku na Plumlovské by tedy provozovala Česká pošta a pobočku v Čechovicích by převzalo město. Kromě poštovních služeb by tam vzniklo nové kontaktní místo magistrátu.

„Zřejmě bychom se nevyhnuli nákladům souvisejícím se zapojením tohoto pracoviště do systému pošty. Pokud by to bylo podmínkou pro udržení pobočky, jsme připraveni to udělat,“ řekl primátor.

Město je připraveno převzít do režimu Partner i další pobočky a chce dále jednat. „Pokud nalezneme odezvu u vedení České pošty, věřím, že se nám dopady původního negativního scénáře podaří výrazně zmírnit,“ dodal Jura.

Dvě pošty na 500 metrech

Ze dvaceti vybraných poboček v kraji se má zavřít například i ta ve Šternberku v ulici Bojovníků za svobodu. Na nejbližší poštu je to odtud sice jen půl kilometru, lidé by si přáli její zachování.

„Pana starostu kontaktovali zástupci různých skupin, zejména senioři, s tím, že by měla být pobočka zachována, jelikož je kontaktním místem zejména pro starší obyvatele sídliště Nádražní, U Střelnice a okolí,“ uvedla mluvčí radnice Irena Černocká. Jednat se bude ve středu.

Česká pošta redukci stanovila podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, což znamená snížení z 3 200 na 2 900 poboček.

Konkrétní pošty vybrala podle návštěvnosti, počtu transakcí, ekonomické rentability nebo kritérií, jako je bezbariérový vstup či dostupnost MHD.

„Tým našich manažerů vysvětluje v obcích starostům veškerá kritéria, probírají data, statistiku. Během návštěv je ještě možné vyměnit rušenou pobočku v obci za jinou, stylem kus za kus,“ sdělil Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.