Korba tatry se vzpříčila pod mostem, vůz uvázl s kabinou ve vzduchu

Nehoda se stala u Rudy nad Moravou, když chtěl řidič náklaďáku projet pod železničním viaduktem. Podle policejní mluvčí Terezy Neubauerové si ale pravděpodobně nevšiml, že nemá úplně sklopenou korbu.

Ta se vzpříčila mezi mostem a vozovkou a viadukt zvedla téměř o metr. Kabina vozu se rázem ocitla ve vzduchu. Nyní se nákladní vůz vyprošťuje.

„Rozsah poškození mostu bude ještě upřesněn, nicméně škoda byla předběžně vyčíslena na necelý jeden milion korun,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Správy železnic Nela Friebová. „Podle aktuálního odhadu budou opravy probíhat několik dnů,“ dodala mluvčí.

Dechovou zkouškou policisté u řidiče vyloučili požití alkoholu. „Věc prošetřujeme pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla Neubauerová.

Kvůli nehodě na trati Šumperk - Krnov nejezdí vlaky v úseku Bludov - Ruda nad Moravou.

„Spěšné vlaky nahradí autobusy, a to v úseku Zábřeh na Moravě - Hanušovice a opačně, v Hanušovicích je vždy přestup na či z výlukových autobusů do a z Jeseníku,“ informují České dráhy. Podle webu se odhaduje, že výluka potrvá do 22. května.