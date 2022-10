Byl to střet demokracie a populismu, říká zvolený senátor Kantor

Můžete to rozvést?

Je to určitý střet. Střet slušnosti a snahy zaujmout za každou cenu. Co se dělo vůči demokratickým kandidátům ze strany ANO, tak to byl jednoznačně vyvolaný střet.

V prvním kole jste skončil druhý, ale ve druhém jste svého protikandidáta znovu přeskočil. Letos ještě výrazněji než před šesti lety. Co za tím podle vás je?

Lidé mi věřili a přišli i ve druhém kole a jak už jsem řekl, pomohla mi taky podpora dalších demokratických uskupení v Olomouci.

Říká se, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Vy do stejné řeky – Senátu vstupujete podruhé. V čem je ta situace nyní jiná než před šesti lety?

Je to tak. Je to přesné a výstižné. Rozdíl je v tom, že před šesti lety jsem byl v politice prakticky neznámá figura a měl jsem za sebou jenom hodně spokojených maminek a jejich dětí. Už tehdy jsem cítil post senátora jako velkou zodpovědnost a jako velkou zodpovědnost to cítím i nyní.

Jak se daří skloubit práci v nemocnici a v Senátu?

Šest let čerpám v Senátu ze své práce v nemocnici a naopak. Problémy rodičů, jejich dětí, problémy odborné a mohl jsem je v Senátu přetavit do užitečných věcí. Třeba jsem pomáhal očkovat proti covidu a viděl jsem, kde nám to vázne a okamžitě jsem navrhoval změny. V tomto propojení obou sfér chci pokračovat.

Je teď v oblasti zdravotnictví pro vás vyloženě kardinální věc, kterou chcete řešit?

Každopádně je to nedostatek lékařů. V minulém volebním období jsem rozjel sérii jednání s tehdejší ministryní školství Kateřinou Valachovou. Bohužel to nemělo po jejím odchodu kontinuitu. Jednal jsem kolem této problematiky i nedávno. Chtěl bych v tom pokračovat. Je to ale běh na dlouhou trať.

Co se týká obecných problémů v politice, kterým se chcete věnovat?

Je potřeba si udělat sám pro sebe analýzu například válečného stavu na Ukrajině. Není dobré strašit lidi, je potřeba to vidět co nejvíc nezaujatýma očima, i když to je těžké. A v tom duchu o tom informovat.

Co vám nejvíc vadí v politice?

Vadí mi lhaní a manipulace. Lhaní a manipulace se bohužel staly pro část politiků mocnými zbraněmi. Proti tomu se slušností jen velmi těžko bojuje. A ubírá to spoustu energie.