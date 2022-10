Kvalitní projekty dají školám roboty, 3D tiskárny i tréninková centra

Roboty, 3D tiskárny či tréninková centra. Na kvalitnější středoškolskou výuku v Olomouckém kraji půjdou miliony korun z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Školy už připravily kvalitní projekty, se kterými se chtějí o dotace ucházet. Věřím, že se povede získat maximum možného. V konečném důsledku půjde o jednu z největších investic do školství za poslední roky,“ vyzdvihl krajský radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

Školy mohou v následujícím období získat až 235 milionů z evropských fondů. „Po přičtení dalších příspěvků od zřizovatelů a státu půjde celkem o 276 milionů,“ vyčíslila mluvčí kraje Eva Knajblová.

Například Střední škola technická a obchodní v Olomouci plánuje za dotaci postavit novou budovu s centrem odborné přípravy pro technické obory.

„Chtěli bychom vybudovat dílny s komplexními moderními technologiemi, optickým zařízením strojírenského a elektrotechnického oboru, což odpovídá i struktuře našich oborů,“ upřesnil ředitel školy Petr Konečný.

Nově by tak měla osm nových dílen, v nichž by se studenti mohli na budoucí povolání připravovat s pomocí nejmodernějších strojů.

„Pořídili bychom do nich špičkové CNC stroje, mikroprocesovou techniku řízení strojů či sdělovací zabezpečovací techniku,“ vyjmenoval Konečný.

Pokud bude dotace schválena, budova by se mohla začít stavět ke konci školního roku.

„Za poslední tři roky nám narostl počet studentů o dvě stovky, a to zejména v elektrotechnice. V současné době tak máme málo prostor. Nová budova nás uspokojí nejen prostorově, ale i technologicky,“ dodal ředitel. Objekt včetně vybavení vyjde na zhruba 80 milionů korun.

Programování a řídící centrum

Špičkovou technologii, například CNC stroje, by ráda díky dotaci pořídila i Střední průmyslová škola v Hranicích na Přerovsku.

„Ke strojům chceme zřídit i novou odbornou učebnu programování s řídicím systémem, který je běžný u firem v regionu,“ objasnil vedoucí učitel odborného výcviku Libor Hynčica.

V plánu je i pořízení 3D skeneru, 3D tabule či 3D tiskárny. „3D tiskáren už máme několik, ale tato by byla průmyslová na kov. Nové technologie se v průmyslu stále více rozvíjejí, chceme držet krok s dobou,“ odůvodnil Hynčica.

Instalatérům pomůžou panely

Učni instalatérství by zase mohli mít díky dotaci nové tréninkové centrum s výukovými panely simulujícími rozvody topení či vody.

„Na panelech, které si můžeme představit jako rodinný dům v menším měřítku, bude umístěný kotel a další zařízení, aby se je žáci naučili ovládat a sestavovat,“ popsal pedagog Hynčica.

Pořízení zmíněných strojů a pomůcek pro výuku přijde na zhruba deset milionů korun.

„Doufáme, že se nám dotaci podaří získat, byl by to obrovský posun ve výuce,“ doplnil vedoucí učitel odborného výcviku.

Zatraktivnit výuku se chystá i gymnázium v Uničově na Olomoucku. Škola podle ředitele Romana Riedla plánuje vybudovat venkovní učebnu pro odborné předměty pro až 30 žáků.

„Zahájení se plánuje na rok 2023, dokončení v roce následujícím. Pokud vše půjde podle plánu, výuka v nové učebně by mohla začít od školního roku 2024/2025. V těsné blízkosti venkovní učebny usilujeme také o vybudování workoutového hřiště, ale to bude předmětem jiného dotačního titulu,“ oznámil Riedl. Učebna by měla vyjít na pět a půl milionu korun.

Peníze mohou zamířit na nové technologie také na průmyslovku do Jeseníku, konkrétně do učebny robotiky.

„Jedna z hodnot naší školy je inovace. Snažíme se dětem dávat to nejnovější, co je může motivovat i do budoucna v kariéře,“ podotkl ředitel Střední průmyslové školy Jeseník Jiří Viterna.

O podporu pro své záměry usilují školy z celého regionu. Jejich projekty se zaměřují hlavně na zkvalitnění výuky a její provázání s praxí.

Vyhlášení programu IROP by se mělo uskutečnit ještě v říjnu, dotace by se poté mohly schvalovat na začátku prosince.