Řidičku přemohl mikrospánek, auto se zastavilo až o svodidlo

Nehoda se stala ve čtvrtek 9. června odpoledne kolem půl třetí. „Žena havarovala na silnici I/11 u obce Bukovice,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.

„Dvaačtyřicetiletá řidička s vozidlem Škoda Superb jela od Bukovic směrem na Červenou Vodu. Policistům sdělila, že ji přemohla náhlá únava, patrně mikrospánek,“ popsala mluvčí.

Auto potom sjelo vpravo do silničního příkopu. „Pokračovala dál ještě několik desítek metrů. Cestou narazil do zabetonovaného označníku mostku, najelo na svodidlo, a nakonec narazilo do betonového propustku,“ uvedla mluvčí.

Po nárazu do propustku zdemolované auto zůstalo stát zavěšené na svodidle.

„Při havárii řidička utrpěla zranění, s nimiž byla převezena na ošetření do šumperské nemocnice,“ uvedla Šafářová.

Policisté u řidičky provedli negativní dechovou zkoušku na alkohol. „Celková škoda byla předběžně odhadnutá na 500 tisíc korun, z toho 450 tisíc na autě a 50 tisíc na zdeformovaném svodidle, poškozeném propustku a označníku. Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ doplnila mluvčí.