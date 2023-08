Křižovatka u Dubčan zůstává problematickým místem, už tam vyhasly dva životy

Stalo se to 10. května 2014. Čtyřiačtyřicetiletý motorkář na Yamaze jel tehdy od sjezdu z D35 na Senici na Hané na Olomoucku. Vyhodil levý blinkr a jal se předjíždět. Při nehodě na tragickém úseku zahynul on i řidič osobního auta, se kterým se srazil.

Motorkáři na nebezpečném úseku zkřížil cestu sedmapadesátiletý řidič peugeotu, který přijížděl po vedlejší silnici od Dubčan. Na velmi ostré, pravotočivé křižovatce motorkáři nedal přednost. Jeho stroj skončil ve dveřích řidiče. Motocyklista zahynul na místě, řidič auta při transportu do nemocnice.

Zranili se i další dva lidé jedoucí v osobním automobilu. Pozdější vyšetřování sice odhalila, že motorkář překročil povolenou rychlost, jenže úsek nebezpečné jízdě nahrává. Rovina, spravená cesta, relativní přehlednost. Až na onu křižovatku u Dubčan.

Devět let po této nehodě se motoristé výraznějších změn nedočkali. Při odbočování musejí řidiči z hlavní cesty zpomalit až na třicet kilometrů za hodinu, aby vůbec ostrou zatáčku projeli ve zdraví. Výhled v zatáčce navíc komplikují vysoké stromy a terénní nerovnost.

„Na první dobrou je to pro mě jedna z nejrizikovějších křižovatek v okolí,“ líčí čtyřiadvacetiletý řidič Milan Řezník.

„Sama o sobě není úplně nepřehledná, ale spousta řidičů tam předjíždí přes plnou čáru, jako kdyby se nechumelilo. Nejednou se mi stalo, že jsem jel po hlavní a odbočoval jsem, takže jsem musel zpomalit. Vozidlo za mnou naprosto ignorovalo plnou čáru a předjelo mě, děje se to často,“ pokračuje řidič.

Pro vozidla odbočující z vedlejší cesty se tak křižovatka, kde se již tak příliš nedodržuje rychlost, stává ještě nebezpečnější.

Pomohl by ostrůvek

„Občas jezdím s větším autem. Když dám blinkr a nějaké menší mě v tu chvíli začne předjíždět, řidič na křižovatce ho nemůže vidět. Už se tam takto nehody staly, je to reálná obava,“ dodává Řezník.

Situaci by podle odborníků mohl vyřešit například ostrůvek, který by donutil řidiče jednak zpomalit, a jednak by jim znemožnil riskantní předjíždění.

„Zde by pomohl jakýkoliv zpomalovací prvek při odbočce, aby všichni museli snížit rychlost,“ míní krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Sám jsem zde byl svědkem riskantní jízdy. I když je to především o lidech, musí přispět stavební úprava komunikace,“ doplňuje Charouz.

Silničáři nebo policie?

Správa silnic Olomouckého kraje, která se o silnice druhé třídy stará, však změny v dohledné době na úseku neplánuje.

„Dopravní značení v úseku odpovídá stanovení silničního správního úřadu. Před křižovatkou je dlouhý úsek, kde mohou řidiči překračovat rychlost, a tím ohrožovat bezpečnost silničního provozu, to je však kompetence policie. Řešením by bylo snížení maximální rychlosti, ovšem to by podléhalo projednávání,“ sdělil Michal Pospíšil za krajské silničáře.