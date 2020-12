Rektorova rezignace není příliš přesvědčivá, myslí si někteří kritici

Rektor Jaroslav Miller své rozhodnutí oznámil na zasedání akademického senátu. Za jeho ohlášeným koncem stojí dlouhotrvající spory kolem Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií, pro který se vžila anglická zkratka CATRIN.

Institut CATRIN vznikl formálně k 1. říjnu, fakticky však nefunguje, neboť vedení univerzity, center a fakulty dosud nenašla společnou řeč ohledně rozdělení majetku a převodu zaměstnanců.

Pod nový ústav má totiž přejít část Ústavu molekulární a translační medicíny, jenž spadá pod lékařskou fakultu, a především Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Ta doposud patřila pod přírodovědeckou fakultu, která si je chce udržet.



Na svém blogu rektor zveřejnil rozsáhlejší vysvětlení. „Po jistém váhání jsem se připojil k signatářům memoranda děkanů, rektora a předsedy akademického senátu, a to po kolektivním ujištění, že vysokoškolský ústav CATRIN bude plně funkční k 1. lednu 2021, neboť toto datum bylo garantováno všemi významnými orgány Univerzity Palackého,“ napsal na blogu.

„Nicméně poté, co někteří signatáři tento termín zpochybnili a usnesení posledního zasedání akademického senátu vyznělo ve stejném duchu (ačkoliv bylo vedeno ušlechtilými pohnutkami), neměl jsem ke své lítosti jinou možnost než na svou funkci rezignovat,“ napsal rektor.

Miller svou rezignaci bere také jako výraz protestu vůči způsobům chování, které se podle něj na univerzitě poslední dva roky dějí. „Ty mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestních oznámení, šikany a vyhrožování, cíleného ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů,“ uvedl.



Miller svůj záměr rezignovat již oznámil i na ministerstvu školství. „Já jsem oslovil pana ministra a náměstky na ministerstvu školství, kde jsem jim oznámil svůj úmysl. Myslím, že datum 30. dubna vytváří dostatečný čas na zvolení nového rektora,“ uvedl Miller pro MF DNES.

Co bude dělat po odchodu z funkce, však prý zatím neví. „Já žiju většinu svého života ze dne na den, takže zatím jsem nad tím, co bude poté, nepřemýšlel,“ řekl.

Rozhodnutí rezignovat není příliš věrohodné

Millerovu ohlášenou rezignaci ale kritizuje například emeritní rektor UP Josef Jařab. Ten se již dříve připojil ke společnému prohlášení bývalých rektorů, ve kterém vyzývali vedení univerzity, aby zastavilo přípravu CATRIN, dokud se nevyjasní etické kauzy některých vědců, které se v souvislosti se vznikem ústavu vynořily.



Millerovo poslední rozhodnutí rezignovat není podle Jařaba příliš věrohodné. „Člověk by z boje utíkat neměl. On ten boj vyhlásil přírodovědecké fakultě a nesmí se divit, že to dospělo do současné situace. Myslím, že k ní dojít nemuselo a hlavně nemělo. Rektor vzal boj o CATRIN za svůj, ale příliš přesvědčivě to nezvládl,“ uvedl Jařab pro MF DNES.

„Celá myšlenka založit CATRIN začala nešťastně. Myslím si, že vedení univerzity, včetně rektora samotného, tady udělalo několik chyb. Zvenku se nám nezdálo, že to nadšení, s jakým rektor prosazoval založení centra, je dost opodstatněné,“ tvrdí Jařab.

„Doufám, že se atmosféra uklidní a nový rektor nepůjde ve šlépějích současného rektora a jeho spíše emotivního než racionálního prosazování CATRIN,“ dodal.

Za Millera se naopak v otevřeném dopise postavili někteří vědci, kteří od počátku vznik CATRIN podporovali.

Problémy s vědeckými centry byly velké

Podle zástupců Olomouce a kraje, se kterými je univerzita v blízkém kontaktu, je důležité zachovat kontinuitu. „S panem rektorem jsme si lidsky i obsahově rozuměli,“ uvedl pro MF DNES olomoucký primátor Miroslav Žbánek.



„Interní záležitosti univerzity nechci komentovat. Věřím, že nový rektor naváže na cestu úzké spolupráce, kterou jsme před dvěma lety mezi městem a univerzitou nově nastavili,“ dodal.

Hejtman Josef Suchánek byl před nástupem na kraj pět let ředitelem Správy kolejí a menz Univerzity Palackého.

„Taková změna v čele univerzity není úplně dobře, jak z pohledu osobního, tak z pohledu kraje. Vyvolává to otázku nějaké kontinuity. K žádné katastrofě ale samozřejmě nedojde,“ uvedl Suchánek.

„Osobně, protože mám pana rektora rád, tak si myslím, že je škoda, že odchází. Myslím, že pro univerzitu udělal se svým týmem velký kus dobré práce,“ řekl hejtman.

„Problémy s vědeckými centry byly ale velké. Myslím, že skupina kolem přírodovědecké fakulty měla na svůj názor a postup právo. V celém tom procesu nastalo mnoho vážných pochybení, které je opravňovaly k obraně. Jestli to ale muselo končit odchodem rektora, to už si nemyslím,“ dodal Suchánek.