Konec rekonstrukce po čtyřech letech. Litovel má nové autobusové nádraží

Původní autobusové nádraží v Litovli vybudovali v 60. letech. Příprava potřebné rekonstrukce začala v roce 2020, kdy bylo zároveň nádraží přesunuto do náhradních prostor v ulici Příčná, naproti obchodnímu domu.

Rekonstrukce ovšem nabrala zpoždění a začalo se až v srpnu letošního roku. ČSAD Ostrava, investor rekonstrukce a majitel pozemku, zpoždění zdůvodňoval doznívajícími problémy v dodavatelských řetězcích po covidových omezeních.

„Na novém nádraží bude čekárna s kapacitou zhruba patnáct lidí, toalety a informační kancelář, která na původním autobusovém nádraží nebyla. Čekárna bude klimatizovaná a pokrytá signálem wifi,“ shrnul člen představenstva ČSAD Ostrava Petr Nemrava.

Ve zbytku budovy vznikne zázemí pro řidiče autobusů. Na nástupištích, kterých bude osm pro odjezdy a tři pro výstupy, nově vyrostou také přístřešky, které dříve chyběly, a lidé se tak neměli kam schovat před deštěm.

Cestující budou mít k dispozici i moderní informační systém včetně zabezpečení a kamer.

„Původní nádraží neodpovídalo standardům jednadvacátého století,“ prohlásil už dříve starosta Litovle Viktor Kohout (SNK). Stavba vyšla na zhruba 40 milionů korun, v provozu by mělo nádraží být už od ledna.

23. září 2022

„Časté jsou dotazy občanů, co bude s nepříliš vzhlednou budovou vedle autobusového nádraží, kde je v současné době provozována hospoda. Město vstoupilo do jednání s majitelem této budovy a začátkem roku by mělo být známo rozhodnutí, co s ní bude dál,“ stojí na stránkách Litovle.