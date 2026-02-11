Jen v Olomouci je reklamních nosičů na čtyři tisíce, přičemž na městských pozemcích se jich nachází méně než polovina. Vizuální smog začala kancelář architekta města souvisle mapovat v roce 2023, když město předtím odstranilo billboardy například z blízkosti památkově chráněné Terezské brány na Palachově náměstí.
Mapování je zaměřené na vytipování nevhodných, případně nepovolených reklamních zařízení, která je vhodné odstranit. Nejprve se lidé z odboru kanceláře architekta města (KAM), jenž se vizuálnímu znečištění věnuje, zaměřili na městské budovy a pozemky, z nichž po prověření nechalo vedení radnice odstranit billboardy.
Šlo o reklamy, které nesplňovaly zákonné podmínky nebo negativně ovlivňovaly veřejný prostor. Většina billboardů v krajském městě tak dnes stojí na soukromých pozemcích.
„Některé příklady odstranění už jsou viditelné, třeba lávka mezi Čechovými a Smetanovými sady v Havlíčkově ulici, zeď sídla dopravního podniku nebo škola v Mozartově ulici. Jiné věci se projeví třeba za několik let, až doběhnou nájemní smlouvy, které už nebudeme prodlužovat. Týká se to třeba značení na sloupech veřejného osvětlení,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc), pod něhož spadá KAM.
V mezičase začal úřad spolupracovat se studentem geografie Univerzity Palackého, který byl na magistrátu na praxi. Vizuálnímu znečištění se věnoval i ve své bakalářské práci a sesbíraná data poskytl městu. Společnými silami se dostali ke čtyřem tisícům reklamních nosičů, jejichž přehled lze najít v online mapě vizuálního smogu v Olomouci.
„Při mapování jsem si všiml billboardu u přejezdu v Bělidlech, kde deska zakrývala světelné značení přejezdu. Hned jsem podal podnět na dopravní inspektorát policie a ten situaci vyhodnotil jako skutečně nebezpečnou. K mému překvapení billboard velmi rychle zmizel,“ cituje studenta Kryštofa Richtera web odborného spolku Naše kultivovaná města.
Motivací bývají také štědré dotace
V Olomouci dosud ubylo asi dvě stě reklam, převážně z pozemků města. „Vizuální smog je téma, které řeší řada měst v zahraničí i u nás. Cílem je kultivovat veřejné prostranství, jeho vzhled, příjemnost. Není to triviální věc,“ řekl už před časem Pejpek s tím, že nejde o to, reklamu zakázat, ale najít pro ni přiměřenou míru.
Rušivé a nevhodné reklamy musí z městských center zmizet, motivuje i dotace
Olomouc je také jedním z měst, které má metodiku na označování provozoven a reklamu v městské památkové rezervaci, podnikatelé navíc mohou získat dotaci. Loni měly restaurace a kavárny v historickém centru šanci dosáhnout při spoluúčasti až na 30 tisíc korun.
Podobnou cestou se vydal i Přerov, kde radnice vypsala dotaci na obnovu exteriérů staveb nově přístupnou i provozovatelům podniků s předzahrádkami. Žádat o ni lze od minulého týdne do konce dubna. Podmínkou je držet se přerovského manuálu pro reklamy.
„Metodika nového manuálu čerpá z příkladů dobré praxe z jiných měst a řeší například označení provozoven, vývěsní štíty, polepy výloh nebo problematiku výdejních boxů. Cílem je, aby se předešlo vizuálnímu smogu,“ vysvětlila Klára Koryčanová z oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče.
Spolu s městským architektem a Národním památkovým ústavem chystá pravidla i vedení Šumperka. „Nástroje, jak eliminovat smog v naší památkové zóně, chceme představit na konci pololetí,“ předeslal místostarosta Karel Hošek (Šumperáci složení ze STAN a TOP 09).
Městům pomáhá zakladatelka zmíněného spolku, grafička a spoluautorka Kuchařky kultivace českých měst Veronika Rút Fullerová. „Cílem je přátelský veřejný prostor, který méně zatěžuje lidské vnímání. Zahlcené prostředí oslabuje kognitivní funkce, zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu a vytváří nepřátelské prostředí, ve kterém se lidé nechtějí zdržovat. Reklama navíc často zakrývá identitu a skutečný potenciál místa, které by mohlo sloužit jinému využití,“ shrnuje spolek Naše kultivovaná města.