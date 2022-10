Řeka Morava má díky náplavce novou tvář, říká provozovatel poznávacích plaveb

Řeku Moravu jste v Olomouci za poslední roky při plavbách poznal podrobně. Můžete porovnat stav koryta před a po protipovodňových úpravách?

Koryto získalo novou tvář a v místě náplavky si lidé na řeku takřka sáhnou. Tím se jim přiblíží, což je velmi dobře. Na druhou stranu z koryta zmizely charakteristické prvky – zarážky k zaplavení využívané v době olomoucké pevnosti, takzvaná holubí zeď, kde se shromažďovala velká část ptáků, Emilova vrba a další.

Náplavky jsou v jiných městech známé velkým pohybem lidí, co lze čekat v Olomouci?

Zdejší náplavka je specifická, neboť jejím primárním účelem je ochrana před povodněmi. Z tohoto důvodu bude mít provoz svá pravidla. Ale je snahou nejen nás, ale také vedení města ji co nejvíce přiblížit lidem, a to například nabídkou občerstvení či kulturním a společenským programem. Nebude však možné zde dělat megalomanské akce, které jsou k vidění třeba v Praze, Vídni nebo Paříži. Věřím ale, že i tak bude mít své kouzlo. Vše si každopádně nejdřív musí „sednout“. Lidé totiž od náplavky očekávají strašně moc, jenže vzhledem k její protipovodňové funkci bude ještě hodně práce s tím, aby vše běželo bez problémů a Olomouc měla další významné místo, jež bude dotvářet její krásu.

Na náplavce jsou vybudovaná úvaziště, k čemu budou sloužit? A unese koryto větší provoz?

Morava v centru není sledovanou vodní cestou a plavba lodí má od začátku našeho působení specifická pravidla. Samotné prosazení plavby v Olomouci byl neskutečný kus práce a nevím, jestli bych na to teď měl ještě sílu. Nicméně řeka je úzká, je zde nižší vodní hladina, pohybují se tu veslaři a další uživatelé toku. Úvaziště poslouží jen pro denní uvazování, nebude možné tam mít nějaká plavidla či pontony přes noc. Stejně tak jsou tu omezení v rámci zasahování do proudnice (střed proudění vodního toku – pozn. red.). To vše ovlivňuje možnosti plavby a kapacitu toku. Úvaziště byla vytvořena i z důvodu bezpečnosti a možnosti navýšení vodácké turistiky.

Jak hodnotíte výraznější zapojení řeky do života města?

Velmi pozitivně. Když jsem přišel s tím, že tady udělám plavbu lodí, všichni se mi spíš smáli, skoro nikdo tomu nevěřil. Teď jsou Plavby Olomouc nedílnou součástí života a turismu města. Stejně tak se díky našim kulturním akcím, jako je festival Řeka má duši, letní kino nebo závody kolem toku podařilo ukázat, že řeka k Olomouci patří a lidé ji spolu s děním kolem ní vnímají kladně. Samozřejmě nehledě na neorganizované aktivity, jako jsou procházky kolem toku nebo posezení na břehu.

Dalo by se tedy s trochou nadsázky říct, že někde mají moře, Olomouc má zase Moravu?

Ano, je to za mě velmi silný element, který dělá Olomouc tím, čím je. Do jejího historického vývoje se silně zapsala, o čemž mluvíme i ve výkladu při plavbě. Nebýt řeky, tak bychom zde ani nežili.

Co s výletní lodí plánujete, až se vrátíte z azylu v přírodním úseku na jihu města do centra?

Budeme pokračovat v zajetém systému plaveb a společenských akcí, které jsme zavedli od roku 2015. Naším cílem je oživení řeky Moravy a jejího nábřeží, tedy nabídnout obyvatelům i turistům další zajímavé místo k trávení volného času ve městě a jeho zatraktivnění.