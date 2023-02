Referendum neplatí, Huzová na Olomoucku dál připravuje stavbu obecního domu

Vedení obce před třemi lety vykoupilo za půl milionu korun nikdy nedokončenou stavbu jídelny uprostřed vesnice. Letos ji chce zbourat a na jejím místě postavit víceúčelový dům.

Přestěhovat by se do něj měl i obecní úřad. To byl důvod, proč na dané téma vyvolalo několik obyvatel referendum.

Z možných 446 voličů k urně přišlo jen 114 lidí. Šestadevadesát jich sice odpovědělo, že s projekční přípravou a případnou výstavbou nového úřadu nesouhlasí, ale to na zvrácení výsledku nestačilo.

Náklady a dotace

Obec tak může dál pokračovat v přípravách multifunkčního domu s odhadovanými náklady 55 milionů korun. Podstatné bude získat na projekt dotace.

Architekti navrhli v Hozové dvoukřídlou budovu, jejíž obě křídla spojuje velká hala.

V jedné části se počítá s prostorným sálem, salonkem, šatnami či sprchami, ve druhé by mohl být nově obecní úřad, zasedací místnost a v horním patře drobné provozovny, jako například kadeřnictví nebo masérský salon.

„Úřad teď sídlí v budově po rekonstrukci, ale nevyhovuje nám prostorově. V menším provedení bychom ho dali do novostavby,“ shrnula před referendem starostka Yvona Jirušová. Současnou úřadovnu by dostala k využívání škola.