Funkcionalistický Dům řádových sester kraj koupil zpátky, za dvanáctinásobek

V prostějovském objektu chce hejtmanství vybudovat byty pro starší lidi odkázané na pomoc druhých.

„Zní to mizerně, ale naprosto garantuji, že stávající cena je podle odborného odhadu. Není nikterak vyšroubovaná obchodníkem,“ ujistil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN).

Jako realistickou obhajovala prodejní cenu 7 150 000 korun před sedmi lety tehdejší primátorka Prostějova Alena Rašková (ČSSD).

„Je dána znaleckým odhadem, a navíc je potřeba myslet na to, že nový majitel bude mít značně ztíženou pozici. Musí při rekonstrukci spolupracovat s památkáři a dodržet všechny jejich podmínky, což bude finančně hodně náročné. Patrně i to se promítlo v navrhované prodejní ceně,“ odůvodnila tehdy.

Smlouva měsíc před volbami

Smlouvu v tom čase uzavíral za mandátu tehdejšího hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) druhý hejtmanův náměstek Michal Symerský (KSČM).

Pouhý měsíc před volbami a sestavením nové koalice. Společnost Home Fit Plus přitom tehdy existovala ani ne půl roku.

Dům řádových sester a ženského personálu Nachází se v areálu staré nemocnice v Prostějově.

Pochází z roku 1933. Patří mezi významné funkcionalistické stavby v ČR.

Architektem byl Eduard Žáček.

Kulturní památka od roku 2016.

Dosavadní využití: ubytování řádových sester, místo pro laboratoře, byty i kanceláře.

„Tehdejšímu rozhodnutí rady kraje nerozumím. Nemyslím si, že bylo šťastné. Budovu vytrhli z uceleného území,“ narážel Suchánek na fakt, že se objekt nachází v areálu staré nemocnice, který kraji stále patří a nikdy jej neprodal.

Nyní v něm hejtmanství zřizuje ústav sociálních služeb a Dům řádových sester by měl rozšířit možnosti pro jeho klienty.

„Nachází se v něm 25 bytů pro klienty. Koupí tohoto domu scelujeme území, které tam je, čímž získáme další kapacity,“ nastínil Suchánek plány hejtmanství.

„Dům byl před sedmi lety zdevastovaný. Nový majitel byty kompletně zrekonstruoval, mimochodem velmi pěkně, a provozoval tam komerční bydlení,“ připomněl hejtman.

I tak ovšem kraj bude muset uvolnit dalších 44 milionů korun, aby budova prošla nezbytnými úpravami před tím, než ji nezisková organizace začne plně využívat. Stavební práce by měly odstartovat po Novém roce.

Vzniknou bezbariérové byty

Celkově tak využívání 25 bytů pro klienty sociálního ústavu vyjde kraj na 130 milionů korun. Byty budou bezbariérové.

„Hlásíme se do dotačního programu, který by měl velkou část investice, asi osmdesát procent, vrátit. Hrozilo nebezpečí, že kdybychom objekt nekoupili my, koupil by ho někdo jiný. Mohly tam vzniknout další byty a nejsem si jistý, jak by to mohlo koexistovat s naším ústavem,“ upřesnil Suchánek další motiv investice.

Podle hejtmanových slov je totiž ústav významným sociálním zařízením. „Nemovitost bude provozovat Centrum sociálních služeb Prostějov (příspěvková organizace kraje – pozn. red.),“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních služeb Ivo Slavotínek (KDU-ČSL).

„Upravené byty bude využívat pro seniory, kteří jsou odkázaní na cizí pomoc. Výrazně se tím zvýší a zkvalitní sociální služby v Prostějově i v jeho okolí,“ doplnil.

MF DNES oslovila sedm opozičních zastupitelů či členů finančního výboru z hnutí SPD a ANO s žádostí o komentář. Drtivá část se však omluvila, že koupi nezaznamenala nebo že k ní nemají co říci.

„Momentálně se k tomu nechceme vyjadřovat,“ shrnul za opoziční SPD Pavel Jelínek. Podobně mluvili i oslovení zastupitelé a členové finančního výboru za ANO. Například Zdeněk Šestořád ale podotkl, že je dobře, že hejtmanství do budovy investovalo, neboť se zlepší sociální služby.