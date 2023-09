Oprava zavře velkou část průtahu Olomouce, přes dvacet tisíc aut musí jinudy

Dělníci při opravě vymění asfalt hlavní trasy průtahu i tamních autobusových zastávek.

„Uzavřený úsek nahradí obousměrná objízdná trasa po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnské ulici, alternativní průjezd bude umožněn též přes čtvrť Řepčín ulicemi Svatoplukova a Křelovská a obec Křelov-Břuchotín,“ uvedl mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.

Podle výsledků tři roky starého sčítání hlavním olomouckým tahem projede denně téměř 24 tisíc aut.

„Oprava spočívá ve výměně asfaltových vrstev a sanaci podkladu vozovky, která při diagnostice vykázala prvky vhodné k opravě. Její odklad by práce prodloužil a prodražil,“ nastínil Mazal.

Úplné uzavírky se nevyhnou ani některým křižovatkám navazujícím na opravovanou cestu. Od 13. do 22. října nebude možné projet křižovatkou na třídě Míru, od 23. do 29. října na třídě Svornosti a mezi 30. říjnem až 5. listopadem v Hněvotínské ulici.

„Mimo uvedené termíny zůstanou zmíněné křižovatky průjezdné v kolmém směru vůči opravované silnici. Ostatní, menší křižovatky budou uzavřeny v souladu s postupem prací vůči jednotlivým etapám rekonstrukce prováděné postupně na celém úseku,“ doplnil Mazal s tím, že oba podchody pod Foerstrovou ulicí budou během prací průchozí.

Radnice by preferovala opravu na etapy

Stavbu povolil krajský úřad, olomoucký magistrát schvaloval uzavírku. „Jsme si vědomi toho, že půjde o velkou komplikaci, proto jsme při povolování uzavírky žádali nejkratší možný termín,“ sdělil vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý.

Mapa zobrazující opravovaný úsek. Pro zvětšení klikněte.

„Kompletní výměna povrchu a vpustí v tak dlouhém úseku a dvě nové zastávky ale nejdou udělat rychleji. V některých místech však bude zachovaný příčný provoz, aby se dopad uzavírky co nejvíce zmírnil,“ dodal.

Pokud by mohla samospráva do povolování mluvit víc, patrně by volila práce na etapy. „Úplná uzavírka se nám nelíbí, obáváme se obrovských dopravních komplikací,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

ŘSD zvažovalo různé varianty, nakonec zvítězila nepřetržitá uzavírka a kompletní výměna asfaltu. „Zhotovitelská firma Strabag za přibližnou cenu 28,2 milionu korun zajistí frézování a poté pokládku nového asfaltu pomocí moderních technologií zajišťujících efektivitu práce,“ přiblížil Mazal.

Omezení se dotknou i provozu MHD

Obyvatele čtvrtí podél silnice rekonstrukce částečně odřízne od centra. Doufají proto, že stavba nenabere skluz.

„Jsme rádi, že se silnice vyspraví a bude zase dál sloužit, je to tepna. I když to bude určitě nepříjemné. Vždycky to s sebou nese omezení, nedávno jsme si ‚užili‘ objížděk při opravách Okružní ulice,“ řekl předseda komise městské části Tabulový vrch Lukáš Krbeček (spOLečně). „Věřím, že bude i velký tlak stavařů, aby se to udělalo co nejdřív, jak to vidíme v zahraničí,“ doplnil.

Uzavírka se dotkne jedenácti autobusových linek městské hromadné dopravy a krátkodobě i tramvají.

„Trasy spojů a obsluha zastávek se budou během stavby měnit. V době uzavření křižovatky Foerstrovy ulice s třídou Míru dojde i na výluku tramvají mezi zastávkami Palackého a Neředín, krematorium,“ nastínila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Během uzavírky křižovatky Foerstrovy ulice s třídou Míru (na snímku) dojde i na výluku tramvají.

Ta dodala, že autobusovému provozu bude umožněn obousměrný průjezd ulicí Albertova. Po sjížděcí rampě z ulice Velkomoravská na ulici Brněnská se řidiči nedostanou v termínu od 6. do 10. listopadu.

Policie zatím zvláštní opatření neplánuje

Magistrát se i kvůli obavám z dopravního kolapsu rozhodl obrátit na policii, aby v době uzavírky zvýšila dohled.

„Dokud nemáme vybudovanou síť okruhů, je to v podstatě páteřní komunikace s frekvencí aut tak vysokou, že se lze domnívat, že to v exponovaných časech bude na objízdných trasách působit problémy,“ zmínil primátor Žbánek.

Policie nicméně mimořádná opatření nechystá. „Zvýšený dohled zatím neplánujeme vzhledem k tomu, že existuje více objízdných tras. Situaci však budeme od počátku uzavírky monitorovat v rámci běžného výkonu služby,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

„Případné problémy jsme připraveni řešit a provoz v daném místě usměrňovat. Reagovat budeme samozřejmě též na podněty získané například přes tísňovou linku,“ dodala.

Policie apeluje na řidiče, aby byli trpěliví, tolerantní a ohleduplní. Rovněž by měli počítat se zdržením, a vyjet tudíž s větším předstihem.