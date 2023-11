Jsme chodící billboardy, ale jde přece o zdraví, říkají kníratí muži

Označují sami sebe hrdě za prostějovské bojovníky za mužské zdraví. „Udržujeme kníračský tým pro tradiční listopadové zarůstání v rámci projektu Movember a tím se snažíme upozorňovat na problémy mužského zdraví,“ vesvětlují členové prostějovského týmu ProstěMov.

„Někdo to trošku šidí a nechává si knírek růst předem, ale to bereme jako švindl,“ říká Jiří Zháněl.

Kníry zpočátku budily úšklebky

Když si nechali mužské ozdoby tváře narůst poprvé, aby se zapojili do celosvětové osvětové kampaně Movember (název vznikl spojením anglických slov Moustache, tedy knír, a November, listopad – pozn. red.), o akci v kraji ještě téměř nikdo nevěděl.

I sami iniciátoři ji považovali zpočátku spíše za vtipný experiment. „Zdálo se nám, že to vypadá tak blbě, až jsme si řekli, že to zkusíme taky. Člověk se prvního oholí do hladka a tváře a bradu holí celý měsíc,“ popisuje Zháněl.

„Protože to pod nosem roste skutečně pitomě, tak se každý ptá: ‚Proč máš prosím tě ten hroznej knír?‘ A na to člověk může navázat konverzací o zdraví a celé kampani. Nejdříve to bylo s úšklebky nad našimi knírky, ale dneska už lidi díky osvětě vědí, o co jde, a přijdou se s námi normálně o tématu bavit. Každý z nás je vlastně takový chodící billboard,“ pokračuje třicátník, který si knír nechává růst už devátým rokem.

Hvězdné války

Co na začátku vypadalo jako sázka z legrace, přerostlo do úspěšného projektu a pořádání akcí, na kterých se ročně vyberou desítky tisíc korun pro nadační fond Muži proti rakovině, jejž spolek podporuje skrze oficiální účet Movemberu.

Největší úspěch má podle Zháněla prodej tematických placek a dalších reklamních předmětů. „Využili jsme motiv Hvězdných válek nebo superhrdiny, letos jsme připravili jako téma Harryho Pottera. Vždycky se snažíme dělat sady – třeba u dětí to má velký úspěch, mnozí je chtějí nasbírat všechny,“ říká.

Kromě placek si lidé na podporu kampaně mohou pořídit třeba batohy, tašky, čepice nebo trenýrky. „O ty byl velký zájem, vyrábí je pro nás Adrianova partnerka, která má textilní firmu. Potom máme kovové klíčenky nebo náramky s knírkem, které zase dělá jiný kamarád. Z výtěžku si nenecháváme nic ani na provoz spolku, všechno si zajišťujeme sami, získáváme spolupráce nebo sponzory. Jsme parta nadšenců a nikdy by nás nenapadlo, do jaké velikosti akce naroste,“ popisuje Zháněl.

Předměty zájemci mohou získat ve vybraných podnicích a podpořit tím prostějovský Movember až do konce listopadu.

Přestože rodiny a přátelé Zháněla s Černým v kampani podporují, nejdříve se jejich dočasná změna image nesetkala s nadšením. „U mě to takový problém nebyl, protože můj knír neroste tak hustě. U kamaráda to bylo složitější, jeho partnerka se s tím doteď nemůže smířit, a když ten měsíc nastane, tak to přetrpí jen proto, že je to pro dobrou věc,“ směje se Zháněl.

Na setkáních, která spolek ProstěMov pořádal doposud na konci listopadu, návštěvníci neváhali předvést přehlídku knírů všech barev velikostí a stylů.

„Letos nám párty vyšla na začátek měsíce, takže knírků bylo míň. Lidé měli možnost si je nechat namalovat, tomu se nebránily ani děti nebo ženy. Akce měla zase jiný ráz a třeba ještě některé přesvědčí, aby si knírek nechali narůst,“ připomenul Zháněl akci, která se odehrála o první listopadové sobotě v divadle Point.

Přestože kampaň není jen o výtěžku, výsledek snažení sledují zakladatelé spolku ProstěMov každý rok s napětím. V posledních ročnících před pandemickou pauzou se umístili mezi nejlepšími v republice. V roce 2019 skončili pátí a o rok dříve dokonce čtvrtí. „Když nám třeba nějaká ta tisícovka chybí, tak člověk ještě přihodí, aby se dostal o příčku výš. Ale to už je pro nás spíš zábava. V roce 2018 nad námi byly už jen velké firmy a jejich milionové příspěvky,“ vzpomíná Zháněl.

Pomoc druhým motivuje

Největší motivací pro to se do kampaně každý rok pustit jsou podle kamarádů pozitivní reakce lidí, třeba i těch, kterým svým úsilím nepřímo pomohli.

„Dostal jsem v poslední době zprávu od známého. Chtěl nám říct, že ho naše akce nakopla a zbavila ho studu zajít za lékařem, když se u něj nějaký zdravotní problém objevil. Podchytil to, čemu se věnujeme. Nebude díky tomu mít problém v dalších letech,“ udává příklad Zháněl.

Do budoucna chce proto prostějovský spolek ještě více podporovat osvětu a motivovat muže, aby nezanedbávali prevenci. Už teď na své akce zve odborníky a přednášející, spolupracuje například s osvětovým spolkem Loono. „Chceme začít třeba přímo spolupracovat s lékaři a nemocnicemi, aby se lidé nebáli za nimi zajít,“ plánuje Jiří Zháněl.

Bioptické dělo: pomocník při včasné diagnostice rakoviny prostaty (12. listopadu 2018):