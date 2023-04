Opilý senior jel po bouračce s poničeným autem dál, vezl v něm dítě

Šestašedesátiletý muž nezvládl řízení na silnici mezi Prostějovem a Určicemi.

„Po průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou přejel do protisměru a vyjel mimo silnici, kde narazil do travnatého břehu a vůz se přetočil do opačného směru na Prostějov,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Poničené auto zůstalo pojízdné a šofér se rozhodl jet dát, přestože v tu chvíli vyrazil směrem, ze kterého přijel. Nehodu ale viděl svědek a oznámil ji na linku 158. Řidič tak byl zanedlouho zastaven hlídkou a při následných dechových zkouškách mu přístroj naměřil 2,59 a 2,61 promile alkoholu.

„K požití alkoholu před jízdou se senior přiznal. Protože se nezletilému dítěti, které sedělo na předním sedadle spolujezdce, udělalo nevolno, byla na místo přivolána záchranná služba, která ho převezla do nemocnice na vyšetření,“ doplnila Zajícová.

V nemocnici skončil i řidič, ovšem kvůli odběru vzorku krve. Současně mu policisté zabavili řidičský průkaz. Případ zatím vyšetřují jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také až tři roky. Škody na autě byly předběžně vyčísleny na padesát tisíc korun.